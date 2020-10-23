|
«Хочу поддержать смелых белорусов». Сотрудник Генпрокуратуры ушел со службы
23.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре.
Как стало известно
Напомним, в следственные органы поступило более 1800 заявлений, однако неизвестно ни об одном уголовном деле.
«Это был внутренний экзамен для самого себя, — пояснил собеседник. — Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог».
По словам Олега, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)