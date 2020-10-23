«Хочу поддержать смелых белорусов». Сотрудник Генпрокуратуры ушел со службы

Источник материала: Ежедневник

Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре.

Как стало известно TUT.BY , за последнее время из Генпрокуратуры уволились сразу несколько высококлассных специалистов. Причина — несогласие с тем, какую позицию заняло ведомство по отношению к гражданам, которых преследуют за выражение мнения, в том числе к потерпевшим от действий силовиков.

Напомним, в следственные органы поступило более 1800 заявлений, однако неизвестно ни об одном уголовном деле.

«Это был внутренний экзамен для самого себя, — пояснил собеседник. — Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог».

По словам Олега, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон.