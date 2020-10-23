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Лукашенко объяснил смысл инвестиционного цикла 2021 года

23.10.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пенсионер Лукашенко сегодня озадачил страну смыслом нового инвестиционного цикла будущего года, обсудить который он намерен на Всебелорусском народном собрании.

"Надо вкладывать деньги в строительство новых предприятий… потому что строить старье бесполезно», - открыл истину Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси освоены и новые высокотехнологичные отрасли, как, например, космос и атомная энергетика, однако в дальнейшем не стоит задача концентрироваться только на подобных масштабных проектах с нуля. (?????)

«Но не в этом наша цель. Мы не настолько богаты, и нам, может, они не так уж и нужны. Будем развивать те компетенции и направления, где мы чего-то соображаем. Будем углубляться, чтобы добавленная стоимость была выше. В этом смысл нового инвестиционного цикла будущего года", - пояснил Лукашенко.

"Смысл этого инвестиционного цикла в том, чтобы построить новые высокотехнологичные предприятия и, модернизируя, развивая старые, углублять производство", - утонил он.

 
 
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Пенсионер Лукашенко сегодня озадачил страну смыслом нового инвестиционного цикла будущего года, обсудить который он намерен на Всебелорусском народном собрании.
 
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