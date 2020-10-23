ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

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Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, решил оставить ключевую ставку неизменной — на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Рынок ожидал решения о сохранении ставки: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, такого мнения придерживалось большинство опрошенных экспертов. Экономисты, опрошенные РБК, отмечали, что в пользу такого решения говорит ускорение инфляции, ослабление рубля и усилившиеся геополитические риски, в частности, неопределенность вокруг выборов в США в ноябре. Инфляция в сентябре составила 3,67% и вплотную подобралась к нижней границе прогноза ЦБ (3,7–4,2% в 2020 году). Рубль в третьем квартале заметно дешевел: за три месяца нацвалюта ослабла на 8% к доллару США и на 12% к евро.

Ключевая ставка сейчас находится на своем историческом минимуме: ЦБ с июня 2019 года опустил ее в общей сложности на 3,5 п.п. Только в этом году Банк России снизил ставку на 2 п.п., в частности, пошел на смягчение в разгар пандемии, отмечает РБК.

На предыдущем заседании в сентябре совет директоров Банка России также взял паузу в снижении ставки. Это решение объяснялось тем, что ускорение инфляции несколько превысило ожидания Банка России. Рост цен регулятор объяснял ослаблением рубля и более быстрым восстановлением экономической активности. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда говорила, что в Банке России по-прежнему видят «некоторое пространство для снижения ключевой ставки», но будут «оценивать сроки и необходимость использования этого пространства».