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Суперзвезда электронной музыки Сандер Кляйненберг выступит для белорусов на VOKA virtual stage
Источник материала: БДГ
Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage продолжится 23 октября выступлением одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга.
Специально для белорусских зрителей резидент лучших клубов Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Амстердама и Ибицы записал домашний сет из собственной студии в Амстердаме, который покажут на VOKA в 20:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте
Следующее выступление VOKA virtual stage пройдет 30 октября – это будет сет украинского диджея и саунд-продюсера Omnia.
После все выступления можно посмотреть еще на протяжении трех месяцев. Доступ к архиву открыт эксклюзивно для пользователей VOKA – по подпискам «ТВ Расширенный», «Фильмы и сериалы» и «Все включено».
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Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage продолжится 23 октября выступлением одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга.
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