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Суперзвезда электронной музыки Сандер Кляйненберг выступит для белорусов на VOKA virtual stage

23.10.2020 15:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage продолжится 23 октября выступлением одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга.

Специально для белорусских зрителей резидент лучших клубов Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Амстердама и Ибицы записал домашний сет из собственной студии в Амстердаме, который покажут на VOKA в 20:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA с любого устройства и в сети любого оператора.

Следующее выступление VOKA virtual stage пройдет 30 октября – это будет сет украинского диджея и саунд-продюсера Omnia.

После все выступления можно посмотреть еще на протяжении трех месяцев. Доступ к архиву открыт эксклюзивно для пользователей VOKA – по подпискам «ТВ Расширенный», «Фильмы и сериалы» и «Все включено».

 
 
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Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage продолжится 23 октября выступлением одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга.
 
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