Суперзвезда электронной музыки Сандер Кляйненберг выступит для белорусов на VOKA virtual stage

Онлайн-фестиваль электронной музыки VOKA virtual stage продолжится 23 октября выступлением одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга.

Специально для белорусских зрителей резидент лучших клубов Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Амстердама и Ибицы записал домашний сет из собственной студии в Амстердаме, который покажут на VOKA в 20:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA с любого устройства и в сети любого оператора.

Следующее выступление VOKA virtual stage пройдет 30 октября – это будет сет украинского диджея и саунд-продюсера Omnia.

После все выступления можно посмотреть еще на протяжении трех месяцев. Доступ к архиву открыт эксклюзивно для пользователей VOKA – по подпискам «ТВ Расширенный», «Фильмы и сериалы» и «Все включено».