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В МТС Деньги можно переводить деньги на платежную карточку по номеру мобильного

23.10.2020 15:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Абоненты МТС теперь могут переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона. Новый сервис р2р-переводов — это совместный проект телеком-оператора и Банка БелВЭБ. Перечислить деньги на платежную карту можно через приложение МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by.

Для перевода денег по номеру мобильного телефона в сервисе МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by нужно выбрать раздел «Переводы на карту», далее — «По номеру телефона». В открывшейся форме p2p-перевода ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.

Отправить перевод могут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя — также держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы операции (минимум 1 белорусский рубль).

Подробнее о приложении МТС Деньги — здесь.

 
 
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Абоненты МТС теперь могут переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона. Новый сервис р2р-переводов — это совместный проект телеком-оператора и...
 
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