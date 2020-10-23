После 15 суток ареста на свободу вышел Анатолий Лебедько

Накануне, 5 октября, Светлана Тихановская назвала Анатолия Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.





Из-за переполненности изоляторов в Минске и Жодино Лебедько отбыал наказание аж в Барановичах. Вчера в Барановичи приехали из Минска еще пять автозаков с арестованными.