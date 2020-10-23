|
После 15 суток ареста на свободу вышел Анатолий Лебедько
Источник материала: Партизан
Экс-председатель Объединенной гражданской партии был задержан 8 октября. На следующий день судья Центрального района Минска Юлия Густыр осудила его на 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции (ч. 3 ст. 23.34 КоАП).
Накануне, 5 октября, Светлана Тихановская назвала Анатолия Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.
Из-за переполненности изоляторов в Минске и Жодино Лебедько отбыал наказание аж в Барановичах. Вчера в Барановичи приехали из Минска еще пять автозаков с арестованными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-председатель Объединенной гражданской партии был задержан 8 октября. На следующий день судья Центрального района Минска Юлия Густыр осудила его на 15 суток...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)