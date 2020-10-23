Шушкевич: “Копают под меня, но делают вид, что под сына”

“Копают под меня, но делают вид, что под сына”, — прокомментировал Станислав Шушкевич попытку силовиков проникнуть в квартиру его сына.





Еврорадио, что утром 23 октября неизвестные пытались проникнуть в квартиру его сына Станислава. По словам политика, когда люди стали подходить к квартире и задавать вопросы, незваные гости ушли, “чтобы как обычно не устроить скандал”. Первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказалчто утром 23 октября неизвестные пытались проникнуть в квартиру его сына Станислава. По словам политика, когда люди стали подходить к квартире и задавать вопросы, незваные гости ушли, “чтобы как обычно не устроить скандал”.





Шушкевич не знает, с чем связан интерес силовиков к его сыну. Политик считает, что на него пытаются оказать давление:



