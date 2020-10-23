Это мы кормим свору чиновников и силовиков: бюджет Минска на 76% сформирован из налогов частных компаний

Минск-Новости » сообщили в инспекции МНС по городу Минску. Об этом агентству «» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.





За истекший период в городскую казну было перечислено 9 млрд 515 млн рублей.





Негосударственный сектор экономики лидирует с удельным весом поступлений 76,1%. В том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 71,5%.





На организации государственного сектора приходится 23,9% всех поступлений. На физических лиц — 2,7%, индивидуальных предпринимателей — 1,9%.