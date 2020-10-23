Запущен проект по общественному расследованию нарушений прав участников акций протеста









"Проект предназначен, чтобы вся информация про нарушения прав человека, которые происходят с лета, не была пропущена, не была забыт. И чтобы мы могли использовать это для привлечения внимания к тому, что происходит в Беларуси, для оказания дополнительной помощи пострадавшим людям и для того, чтобы обеспечить справедливость в будущем", - заявил член Координационного совета Максим Богрецов во время презентации проекта в пятницу.





Как пояснил Богрецов, проект "23.34" - это интернет-сайт, где каждый человек, который был задержан по статьям 23.34, 23.4 КоАП (23.34 – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", 23.4 – "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий" - ИФ), а также по смежным статьям может поделиться своей историей. Люди смогут рассказать, как происходило задержание, в каких условиях они содержались и т.д.





По словам руководителя незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, "в относительно спокойные годы в среднем было 1000-1300 административных задержаний, связанных с общественно политической активностью". По данным Беляцкого, за последние 2,5 месяца около 15 тысяч человек получили наказание по административным статьям.





На момент начала 45-минутной презентации на сайте проекта "23.34" было отмечено, что собрано 373 истории, после ее окончания – 519.





Проект - совместная инициатива штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, платформы "Голос", незарегистрированного правозащитного центра "Весна", международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Координационного Совета и инициативы "Честные люди".





В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.