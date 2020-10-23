ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок! Полочанин восемь лет хранил труп убитого знакомого в своем сарае

23.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тело пропавшего много лет назад мужчины нашли в сарае у жителя Полоцка, смерть носила криминальный характер.

Заявление о пропаже 30-летнего полочанина в милицию поступило в ноябре 2014 года. Его отец приехал проведать сына и узнал от соседей. Что того не видели уже несколько лет.

Розыски молодого человека не принесли результатов, и лишь в 2020году милиции удалось выяснить, что еще в 2012 году тот был убит 55-летним знакомым. После это тело жертвы было закопано в сарае.

22 октября сотрудники правоохранительных органов эксгумировали труп, который полочанин хранил 8 лет. По предварительной информации убийство произошло во время застолья со спиртным и вспыхнувшей ссоры.

В отношении владельца сарая, в котором нашли тело пропавшего молодого человека, возбудили уголовное дело, пишут Народные новости Витебска
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело пропавшего много лет назад мужчины нашли в сарае у жителя Полоцка, смерть носила криминальный характер.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хочу поддержать смелых белорусов». Сотрудник Генпрокуратуры ушел со службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика