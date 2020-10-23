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Евро обвалился до двухмесячного минимума
Источник материала: Партизан
В пятницу 23 октября торги на бирже в Минске завершились обвалом курса евро до минимума за 63 дня.
Доллар подешевел шестые торги подряд и также находится на минимуме за 2 месяца. BYN, напротив, на максимуме за 2 месяца
Курс доллара опустился на 0,0061 BYN до 2,5399 BYN/USD. С начала октября американская валюта подешевела уже на 0,0837 BYN — более трех процентов.
Курс евро обвалился на 0,0144 BYN до 3,0029 BYN/EUR — до минимума за 2 месяца.
Курс российского рубля развернулся и подскочил на 0,0178 BYN до 3,3212 BYN/100 RUB - максимума за 9 дней. Еще вчера рубль РФ был вблизи своего минимума за полгода.
Центробанк России
Российский рубль существенно укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. На время 11:30 доллар обвалился на 61 копейку до 76,4667 RUB/USD, а курс евро упал на 81 копейку до 90,55 RUB/EUR.
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В пятницу 23 октября торги на бирже в Минске завершились обвалом курса евро до минимума за 63 дня.
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