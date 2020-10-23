Звонки между Беларусью и Россией будут стоить в 20 раз дешевле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роуминг дешевеет. С 1 ноября меняются тарифы на телефонные звонки между Беларусью и Россией. О полной отмене роуминга речи пока не идет, но стоимость минуты разговора снижается многократно, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Роуминг между Беларусью и Россией дешевеет с 1 ноября. Решение официальное. Минута связи будет стоить полтора цента вместо 30. Пробный для мобильных компаний период продлится два месяца. После – операторы планируют сохранить дешевые тарифы для абонентов.

При этом разговоры о том, чтобы полностью отменить роуминг, уже идут на уровне правительства. Эта тема в Союзном государстве обсуждается не первый год. Была утверждена дорожная карта. Также обсуждается и отмена роуминга в странах-участницах ЕАЭС. По плану – в ближайшие пять лет цены будут постепенно снижены, а с 2025 года жители стран Евразийского союза за роуминг будут платить по домашним тарифам.

Стоимость SMS и интернет-трафика в роуминге между двумя странами пока останется без изменений.