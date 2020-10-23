Жодино: заседание суда по делу Наили Гусаковой, которую ударил сотрудник милиции, перенесено (видео)

Источник материала: Onliner Помните резонансный случай , произошедший в Жодино, когда сотрудник милиции ударил женщину? Так вот сегодня, 23 октября, должен был состояться суд, а лицом, в отношении которого ведется административный процесс, выступить сама Наиля Гусакова. Ей вменяется участие в несанкционированном массовом мероприятии (приснопамятная статья 23.34 КоАП). Однако в последний момент стало известно, что заседание переносится, а адвокат надеется, что дело отправят на доработку. Об этом корреспондентам Onliner сообщила защитник Мария Колесова-Гудилина.

Суд. Информации о заседании нет

...На пороге здания городского суда в Жодино Наилю Гусакову встречают несколько человек.

На наш вопрос, знают ли ее лично, отвечают: «Нет, но пришли поддержать. Откуда узнали? Город же маленький...»

На доске объявлений ищем информацию: бракоразводный процесс, несколько административных дел, а вот данных о заседании, ради которого собрались люди, не находим.





Тут же присутствует адвокат Мария Колесова-Гудилина. Защитник подтверждает, что материалы находятся в суде, однако о точном времени заседания ей неизвестно.

«Одной рукой держала плакат, а другой снимала, что происходит»

Вскоре появляется сама Наиля Гусакова в сопровождении мужа. Она выглядит спокойной, хотя некоторого удивления по поводу происходящего все же не скрывает:

— Вчера мне позвонили из ГОВД, сказали обязательно подъехать в суд. Мол, будет рассматриваться административное дело по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). В протоколе указано, что в тот самый день, 13 сентября, около 16:00 я принимала активное участие в мероприятии, в руках держала плакат о выборах. Хотя на самом деле там было написано «Не краiна для маiх дзяцей».



Наиля Гусакова

Вот как описывает случившееся в тот день наша собеседница:

— Я шла домой. Заметила машину ДПС, которая перегородила выезд для другого автомобиля. Рядом находились люди. Решила подойти. Достала телефон с включенной функцией видео. Одной рукой держала плакат, а другой снимала, что происходит. Ну а дальнейшее многие, наверное, видели...

«Я не сразу поняла, что со мной что-то не так...»

Как рассказывает Наиля Гусакова, после произошедшего она в какой-то момент осталась одна и решила нагнать людей. Кто-то обратил внимание, что она хромает.

— Я не сразу поняла, что со мной что-то не так... — признается женщина. — Головой, как можно было подумать по видео, не ударилась. Упала на колено и локоть, которые, кстати, побаливают до сих пор. Первые дни также болела голова. А потом стало очевидно, что не проходит шум в правом ухе, куда пришелся удар. Травматолог посоветовал обратиться к лор-врачу, а тот направил на обследование. Был поставлен диагноз «тугоухость». В больнице находилась с 19 по 28 сентября, где меня прокапали. Потом ездила на обследование еще раз, но диагноз оставили. Мне кажется, что сейчас я слышу нормально, хотя иногда переспрашиваю.

Когда все уже готовы зайти в здание суда, неожиданную новость объявляет адвокат: «Сегодня дело рассматриваться не будет. Следующее заседание может быть назначено через несколько дней. Надеюсь, что дело отправят на доработку».

На радостях Наиля Гусакова бросается обнимать своего защитника. Временная отсрочка для нее — это возможность выдохнуть и продолжать жизнь.





Проверка проводится Следственным комитетом

Впрочем, мытарства еще не закончены. В данный момент, по словам Марии Колесовой-Гудилиной, в отношении сотрудника милиции, ударившего женщину, Следственный комитет проводит проверку.

Напомним, ранее официальный канал МВД изложил свою версию инцидента, случившегося в Жодино 13 сентября. По информации ведомства, сотрудники ГАИ разбирались с нарушителем ПДД. В это время люди попытались помешать, обступили автомобиль ДПС. Пришло подкрепление милиции, силовики начали оттеснять людей от спецтранспорта и предупреждали их о противоправности действий. Но граждане не расходились.

«Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — прокомментировало произошедшее силовое ведомство.