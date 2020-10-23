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Какой будет погода на выходных

23.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специалисты Белгидромета сделали прогноз погоды на предстоящие выходные.

Какой будет погода на выходных

24 октября

  • ночью +5..+11°С;
  • днем +9..+15°С.

(Ночью преимущественно по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди).

25 октября

  • ночью +3..+9°С;
  • днем +8..+15°С.

(Ночью и утром местами пройдут дожди, днем существенных осадков не прогнозируется).

 
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Специалисты Белгидромета сделали прогноз погоды на предстоящие выходные.
 
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