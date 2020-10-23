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Какой будет погода на выходных
Источник материала: Навiны
Специалисты Белгидромета сделали прогноз погоды на предстоящие выходные.
24 октября
(Ночью преимущественно по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди).
25 октября
(Ночью и утром местами пройдут дожди, днем существенных осадков не прогнозируется).
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Специалисты Белгидромета сделали прогноз погоды на предстоящие выходные.
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