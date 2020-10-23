Заработал сервис по сбору сведений о нарушениях после выборов прав человека

Сторонники перемен запустили специальный интернет-проект «23.34» для сбора сведений о нарушениях прав человека в период после президентских выборов. Презентация состоялась 23 октября в Минске.





«23.34» — совместный спецпроект Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, правозащитного центра «Весна», платформы «Голос» и инициативы «Честные люди».

Проект назван по номеру статьи КоАП о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, которую власти активно используют в отношении задержанных на акциях протеста сторонников перемен.

Как сообщил бывший старший вице-президент EPAM Systems член КС Максим Богрецов, проект предназначен для того, чтобы «информация о нарушениях прав человека, которые происходят с этого лета, не была пропущена, забыта, а была собрана».

По его словам, это необходимо, чтобы впоследствии ее можно было «использовать для привлечения внимания к тому, что происходит в Беларуси, для оказания дополнительной помощи людям, которые пострадали, и восстановления справедливость в будущем».

«Платформа и система — это достаточно простой сайт, где каждый человек, который был задержан по одной из этих статей, может поделиться своей историей, информацией о том, как происходило задержание, в каких условиях человек содержался после этого, дополнительными деталями, которые нам потом помогут, с одной стороны, сделать эту историю достоянием общественности и помочь людям в каких-то случаях», — отметил Богрецов.

Он добавил, что заполнять анкету на сайте могут не только люди, которых осудили по ст. 23.34 КоАП, но и привлекли к ответственности по другим статьям в нарушение их прав.

Председатель республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» Олег Гулак отметил, что «проблема не только в статье 23.34 КоАП, она в первую очередь в самом законе о массовых мероприятиях, который на самом деле было бы правильно называть законом о запрете массовых мероприятий».

«Реально этот закон грубейшим образом нарушает права человека на выражение своего мнения, демонстрацию этого мнения публично путем участия в массовых мероприятиях, — подчеркнул правозащитник. — Он нарушает и белорусскую Конституцию, и международные стандарты, которые наша страна добровольно приняла на себя. Все досужие разговоры, что демонстранты действуют вне правового поля, это все разговоры для людей, которые не понимают и не хотят знать право, не знают законодательства. Любой грамотный юрист скажет, что такое законодательство не следует применять. С юридической точки зрения оно ничтожно, потому что должны применяться нормы более высокого уровня, которые действительно должны позволять человеку мирно высказывать свое мнение публично».

«Позиция правозащитного сообщества принципиальна: то, что мы видим в течение более чем двух месяцев на белорусских улицах, — совершенно незаконные действия силовиков и органов власти против своего населения, которое мирно реализует свои законные права. Соответственно, все привлечения к ответственности (я уже не беру то, как это происходит — с нарушениями процессуальных процедур, прав на защиту и справедливый суд) незаконные, поскольку применяется законодательство, которое не должно иметь юридической силы», — отметил Гулак.

Правозащитник дополнил, что проект позволит зафиксировать «и тех людей, которые пострадали, и тех, которые были причастны к тому, чтобы система репрессий существовала».

Представитель правозащитной организации Human Constanta, член международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Валдис Фугаш назвал новый проект хорошей возможностью «охватить больше потерпевших, чем получается у правозащитных организаций в силу объективных причин, потому что человеческие ресурсы не безграничны, а также возможностью уже сейчас иметь большую картину того, что происходило, до того как мы получим доступ к материалам дела».

Председатель лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра «Весна» член КС Алесь Беляцкий отметил, что если «в относительно спокойные годы» организация, которую он возглавляет, в среднем регистрировала в год 1.000—1.300 административных задержаний, связанных с общественно-политической активностью, то за последние два с половиной месяца «через это прошли уже около 15 тыс. человек».

«Это не просто задержания, когда человека задержали, посадили или дали штраф и потом отпустили, — констатировал Беляцкий. — Это пытки. Мы видели, как массово они чинились сразу после 9 августа, когда тысячи человек прошли через сознательные запланированные пытки, которые происходили во всех городах Беларуси. Людей избивали, унижали, мучили. Это массовое преступление против человечности. Такие случаи происходят и сейчас, может быть, не так массово, но мы все время их фиксируем».

По его словам, проект позволит узнать, «что было с человеком до суда, как его задержали, привезли в РУВД, в каких условиях он там находился, что было дальше, условия содержания во время ареста».

«Мы очень надеемся, что все это будет сохраняться так же, как и судебные постановления, где записаны фамилии судей, свидетелей. Думаю, база документов, которые будут фиксироваться при сборе этой информации, чрезвычайно важна при последующих разбирательствах. Я уверен, что наступит время, когда будут проанализированы документы, и люди, которые виновны в преступлениях, будут привлечены к ответственности по закону. Эта база будет хорошим подспорьем в деле достижения справедливости», — заявил Беляцкий.