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В Слуцке задержана журналистка Зинаида Тимошек

23.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Слуцке задержана корреспондент «Новага часу» Зинаида Тимошек.

В Слуцке задержана журналистка Зинаида Тимошек

Как отмечает сайт издания, Тимошек успела сообщить в редакцию, что ее привезли в РОВД из деревни, где она находилась. В милиции журналистка уже более двух часов.

«Приехали с утра, в 9 часов, в деревню. Наверное, определили по телефону. Не дали дотопить печку. Бросила топить. Просила подождать, пока дотоплю, не хотела ехать. Требовала повестку — продемонстрировали наручники. Ехала на своей машине, но сзади сидела женщина-криминалист», — рассказала Тимошек.

По информации «Новага часу», ее задержали якобы «для профилактики». Тимошек также сообщила, что сегодня утром в Слуцке задержали местного активиста Евгения Озерного.

В редакции полагают, что вероятная причина задержаний — акция памяти жертв гетто в Слуцке, которая прошла вечером 21 октября. Ее освещала Тимошек.

«Тогда небольшая группа случчан едва успела возложить цветы жертвам Слуцкого гетто, как появились милиционеры и объявили их виновными в совершении правонарушения», — пишет «Новы час».

Зинаиду Тимошек неоднократно задерживала милиция, в последний раз — 4 августа в Слуцке. В тот день в городе должен был состояться митинг на тот момент кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, но его отменили. Журналистку обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и оштрафовали на 135 рублей.

 
 
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В Слуцке задержана корреспондент «Новага часу» Зинаида Тимошек.
 
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