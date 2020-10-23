В Слуцке задержана журналистка Зинаида Тимошек

В Слуцке задержана корреспондент «Новага часу» Зинаида Тимошек.





Как отмечает сайт издания, Тимошек успела сообщить в редакцию, что ее привезли в РОВД из деревни, где она находилась. В милиции журналистка уже более двух часов.

«Приехали с утра, в 9 часов, в деревню. Наверное, определили по телефону. Не дали дотопить печку. Бросила топить. Просила подождать, пока дотоплю, не хотела ехать. Требовала повестку — продемонстрировали наручники. Ехала на своей машине, но сзади сидела женщина-криминалист», — рассказала Тимошек.

По информации «Новага часу», ее задержали якобы «для профилактики». Тимошек также сообщила, что сегодня утром в Слуцке задержали местного активиста Евгения Озерного.

В редакции полагают, что вероятная причина задержаний — акция памяти жертв гетто в Слуцке, которая прошла вечером 21 октября. Ее освещала Тимошек.

«Тогда небольшая группа случчан едва успела возложить цветы жертвам Слуцкого гетто, как появились милиционеры и объявили их виновными в совершении правонарушения», — пишет «Новы час».

Зинаиду Тимошек неоднократно задерживала милиция, в последний раз — 4 августа в Слуцке. В тот день в городе должен был состояться митинг на тот момент кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, но его отменили. Журналистку обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и оштрафовали на 135 рублей.