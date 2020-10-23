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В Минске теперь можно заказать суши-сет «Шчучыншчына»
Источник материала: Tut.by
В службе доставки еды Roll Bro’s
В последние дни пародийный клип «Шчучыншчына» «восходящей звезды белорусской эстрады Елены ЖелудOk» стал главным хитом белорусского интернета. Он породил сотни мемов, песню
Теперь и служба доставки Roll Bro’s обратила внимание на вирусную композицию. Ей посвящен новый сет «Шчучыншчына», который можно заказать на сайте компании. В него входит почти килограмм суши, стоит он 35,90 рубля.
— Мало кто знает, но путь к сердцу Шчучыншчыны лежит через Желудок. Внимание! Восходящая звезда нашего меню — сет «Шчучыншчына», —
Заказать такой сет можно будет до 25 октября включительно. К сожалению, мы не смогли оперативно связаться с компанией и расспросить, почему предложение действует всего несколько дней и пользуется ли новинка популярностью.
Напомним, что раньше служба доставки уже готовила сеты по актуальным событиям. Например, у ребят был бело-красный сет «Я гуляю».
«Шчучыншчына» — белорусский юмористический клип, который вышел 17 октября на YouTube-канале
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В службе доставки еды Roll Bro's появился новый суши-сет, который называется «Шчучыншына» - он вдохновлен тем самым вирусным клипом купаловцев, который взорвал...
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