В Минске теперь можно заказать суши-сет «Шчучыншчына»

Источник материала: Tut.by

В службе доставки еды Roll Bro’s появился новый суши-сет, который называется «Шчучыншына» — он вдохновлен тем самым вирусным клипом купаловцев, который взорвал интернет.



Фото: rollbros.by

В последние дни пародийный клип «Шчучыншчына» «восходящей звезды белорусской эстрады Елены ЖелудOk» стал главным хитом белорусского интернета. Он породил сотни мемов, песню перепела оперная певица Маргарита Левчук, белорусский бренд выпустил лимитированную коллекцию одежды «Шчучыншчына». Как оказалось, это еще не все.

Теперь и служба доставки Roll Bro’s обратила внимание на вирусную композицию. Ей посвящен новый сет «Шчучыншчына», который можно заказать на сайте компании. В него входит почти килограмм суши, стоит он 35,90 рубля.

— Мало кто знает, но путь к сердцу Шчучыншчыны лежит через Желудок. Внимание! Восходящая звезда нашего меню — сет «Шчучыншчына», — пишут о новинке в соцсетях Roll Bro’s.

Заказать такой сет можно будет до 25 октября включительно. К сожалению, мы не смогли оперативно связаться с компанией и расспросить, почему предложение действует всего несколько дней и пользуется ли новинка популярностью.

Напомним, что раньше служба доставки уже готовила сеты по актуальным событиям. Например, у ребят был бело-красный сет «Я гуляю».



Фото: rollbros.by

«Шчучыншчына» — белорусский юмористический клип, который вышел 17 октября на YouTube-канале «ЧинЧинЧенэл» . Почитать о том, как создавался ролик и в чем его задумка, вы можете здесь .

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