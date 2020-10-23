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В Минске заметили «зенитную дугу»

23.10.2020 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске заметили достаточно редкое природное явление — «зенитную дугу». Его фотографией с TUT.BY поделилась наша читательница.


Фото: instagram.com/oltremarina

Зенитная дуга — один из видов гало, который часто называют перевернутой радугой. Обычно явление наблюдается, когда на небе есть перистые облака.

Напомним: гало — это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света: обычно вокруг Солнца и Луны, а иногда даже вокруг уличных фонарей. Существует множество типов гало, и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5−10 км в верхних слоях тропосферы.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

Подобные гало в Минске замечали и раньше — например, осенью 2019 года. Тогда астроном-любитель Андрей Лейчик пояснил, что это явление в это время года не такая уж и редкость.

— Ясная погода сопровождается невысокими температурами, благодаря чему в атмосфере образуется большое число ледяных кристаллов, которые в свете солнца преломляют свет.

 
Теги: Минск
 
 
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Зенитная дуга - один из видов гало, который часто называют перевернутой радугой. Обычно явление наблюдается, когда на небе есть перистые облака.
 
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