Взять 10 000 рублей в кредит без справок и страховок: какие банки готовы на это

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Наша задача довольно проста: взять в банке 10 тысяч рублей. Этих денег, например, может хватить на небольшой ремонт в квартире, покупку бытовой техники, недорогой иномарки или на первый взнос для покупки жилья.



Сразу отметим, что многие банки сейчас не хотят рисковать и просто не выдают кредиты на большие суммы. Так, есть несколько банков с максимальной суммой потребительского кредита в 5 тысяч рублей. В их числе Альфа-Банк и БТА Банк . А, например, в Банке Дабрабыт максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч рублей. То есть у каждого банка свой предел щедрости, и это надо учитывать при изучении предложений.

Еще одно условие нашей выборки – получить кредит как можно быстрее. Почему? Ставки по банковским продуктам сейчас если и меняются, то чаще всего в сторону роста. В целом по рынку с конца августа ставки по потребительским кредитам выросли на 3-9%. К тому же никто не застрахован от того, что выбранный банк вдруг решит на какое-то время приостановить выдачу кредитов.

Фото: Myfin.by

А раз кредит нужен как можно быстрее, значит, в условия его получения не должны входить справки о доходах, залог или поручители. В последнее время банки еще больше ужесточили требования к заемщикам. В одних случаях (например, РРБ Банк или Белинвестбанк ) справка о доходах будет нужна при любой сумме кредита, в других – если сумма кредита больше 10 тысяч рублей (Банк Дабрабыт, Банк ВТБ или Paritetbank ).

Ну и наконец, мы решили не рассматривать такие варианты кредитов, которые требуют дополнительных финансовых условий: это может быть наличие карты определенного банка или оформление страхового полиса. Например, по относительно невысокой ставке 13,35% кредит Наличными от Банка Решение предусматривает оформление медстраховки. Не очень-то хочется куда-то идти и за что-то платить, если тебе самому нужны деньги.

В итоге всем критериям на данный момент отвечают четыре варианта кредитов. Условия по ним мы собрали в таблице, банки перечислены в порядке возрастания ставок.

Банк, название кредита Ставка по кредиту Срок, в месяцах Банк Дабрабыт, «На личное» 24,99% от 6 до 60 Банк ВТБ, «Новенький» 29,9% (первые 90 дней – 26,9%) от 13 до 84 Paritetbank, «Лоукост» 34% до 84 МТБанк, «Проще простого» 34,86% до 84

На какой срок дают кредит?

В Банке ВТБ, Paritetbank и МТБанке долг нужно вернуть максимум через 7 лет, в Банке Дабрабыт – через 5. При этом, ни в одном из вариантов не предусмотрены штрафы за досрочное погашение кредитов, то есть вернуть деньги можно в любой момент.

Что со ставками?

Самый привлекательный кредит по заданным условиям – «На личное» в Банке Дабрабыт. Но повторимся, без справки о доходах можно получить до 10 000 рублей включительно, если нужна большая сумма – придется ее предоставить.

В Банке ВТБ по кредиту «Новенький» в первые 90 дней действует льготная ставка 26,9%, она ниже выросших за последние дни ставок по кредитам, но в последующие месяцы сэкономить на уплате процентов уже не получится. А вот в Paritetbank по кредиту «Лоукост» снизить ставку можно при наличии справки о доходах: в этом случае она составит 32% годовых.



Вернувший в сентябре потребкредитование МТБанк, вышел на рынок с уже более высокой ставкой: в августе она не превышала 30% годовых, сейчас же составляет 34,86%.

Как быстро формляют?



Во всех случаях заявку на кредит можно оформить онлайн без посещения офиса. ВТБанк обещает решение по заявке в течение 48 часов, МТБанк отводит на все – 8 часов. В Paritetbank обещают рассмотреть заявку за 30 минут. В Банке Дабрабыт это занимает еще меньше времени – до 15 минут.

Что в итоге?



Стоит отметить, что после августовского затишья, банки стали постепенно возвращать кредитование и в ближайшее время можно ждать появление новых кредитных продуктов. Однако наедятся на прежние докризисные ставки уже не приходится. Белорусам придется привыкать жить в новых условиях с дорогими кредитами.