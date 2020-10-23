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Взять 10 000 рублей в кредит без справок и страховок: какие банки готовы на это
Источник материала: Myfin
Наша задача довольно проста: взять в банке 10 тысяч рублей. Этих денег, например, может хватить на небольшой ремонт в квартире, покупку бытовой техники, недорогой иномарки или на первый взнос для покупки жилья.
Сразу отметим, что многие банки сейчас не хотят рисковать и просто не выдают кредиты на большие суммы. Так, есть несколько банков с максимальной суммой потребительского кредита в 5 тысяч рублей. В их числе
Еще одно условие нашей выборки – получить кредит как можно быстрее. Почему? Ставки по банковским продуктам сейчас если и меняются, то чаще всего в сторону роста. В целом по рынку с конца августа ставки по
А раз кредит нужен как можно быстрее, значит, в условия его получения не должны входить справки о доходах, залог или поручители. В последнее время банки еще больше ужесточили требования к заемщикам. В одних случаях (например,
Ну и наконец, мы решили не рассматривать такие варианты кредитов, которые требуют дополнительных финансовых условий: это может быть наличие карты определенного банка или оформление страхового полиса. Например, по относительно невысокой ставке 13,35%
В итоге всем критериям на данный момент отвечают четыре варианта кредитов. Условия по ним мы собрали в таблице, банки перечислены в порядке возрастания ставок.
На какой срок дают кредит?
В Банке ВТБ, Paritetbank и МТБанке долг нужно вернуть максимум через 7 лет, в Банке Дабрабыт – через 5. При этом, ни в одном из вариантов не предусмотрены штрафы за досрочное погашение кредитов, то есть вернуть деньги можно в любой момент.
Что со ставками?
Самый привлекательный кредит по заданным условиям –
В Банке ВТБ по кредиту
Вернувший в сентябре потребкредитование МТБанк, вышел на рынок с уже более высокой ставкой: в августе она не превышала 30% годовых, сейчас же составляет 34,86%.
Как быстро формляют?
Во всех случаях заявку на кредит можно оформить онлайн без посещения офиса. ВТБанк обещает решение по заявке в течение 48 часов, МТБанк отводит на все – 8 часов. В Paritetbank обещают рассмотреть заявку за 30 минут. В Банке Дабрабыт это занимает еще меньше времени – до 15 минут.
Что в итоге?
Стоит отметить, что после августовского затишья, банки стали постепенно возвращать кредитование и в ближайшее время можно ждать появление новых кредитных продуктов. Однако наедятся на прежние докризисные ставки уже не приходится. Белорусам придется привыкать жить в новых условиях с дорогими кредитами.
Текст: Владимир Лужнёв
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Ситуация на финансовом рынке привела к тому, что банки уже в августе начали массово сворачивать кредитные программы. И если сначала пострадали те, кто хотел...
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