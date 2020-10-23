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Курсы валют на 23 октября 2020: доллар падает в цене
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.485 – 2.535 рублей, курс продажи доллара 2.54 – 2.59. Евро можно было продать в диапазоне 2.94 – 3 рублей, купить – 3.004 – 3.06.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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23 октября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5399, курс евро 3.0029, курс российского рубля (100 RUB)...
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