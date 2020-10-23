Курсы валют на 23 октября 2020: доллар падает в цене

Источник материала: Myfin

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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0061 рубля до 2.5399, что составило 0.24%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0509 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0144 (0.48%), на 23 октября 2020 курс составил 3.0029. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0267 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0178 рублей (0.54%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0724 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 71 378 600 27 196 800 35 833 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.485 – 2.535 рублей, курс продажи доллара 2.54 – 2.59. Евро можно было продать в диапазоне 2.94 – 3 рублей, купить – 3.004 – 3.06.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.6 (стоимость 1 доллара равна 76.6 российских рублей),

=76.6 (стоимость 1 доллара равна 76.6 российских рублей), EUR/USD =1.184 (1 евро стоит 1.184 доллар),

=1.184 (1 евро стоит 1.184 доллар), EUR/RUB =90.6 (90.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .