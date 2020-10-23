McKinsey: Более половины МСП в Европе могут закрыться на протяжении года

Источник материала: Ежедневник

McKinsey прогнозирует, что в течение следующих шести месяцев о банкротстве объявит каждое десятое малое предприятие в Европе.

Руководители 55% малых и средних предприятий в Европе ожидают, что им придется закрыть бизнес в течение следующих 12 месяцев, если их доходы останутся на текущем уровне. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства McKinsey, сообщает thinktanks.by .

Оценивая текущую траекторию доходов малого и среднего бизнеса, McKinsey прогнозирует, что в течение следующих шести месяцев о банкротстве объявит каждое десятое малое предприятие в Европе.

В Европейском Союзе малым и среднем предприятием считается фирма, где работает до 250 человек. В таких компаниях занято 90 млн европейцев.

McKinsey считает, что только государственные дотации и финансовая помощь международных финансовых институтов способны предотвратить массовое банкротство малого бизнеса.

Опрос проводился в пяти странах – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Респондентами выступили 2200 руководителей малых и средних предприятий.