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McKinsey: Более половины МСП в Европе могут закрыться на протяжении года

23.10.2020 15:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

McKinsey прогнозирует, что в течение следующих шести месяцев о банкротстве объявит каждое десятое малое предприятие в Европе.

Руководители 55% малых и средних предприятий в Европе ожидают, что им придется закрыть бизнес в течение следующих 12 месяцев, если их доходы останутся на текущем уровне. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства McKinsey, сообщает thinktanks.by.

Оценивая текущую траекторию доходов малого и среднего бизнеса, McKinsey прогнозирует, что в течение следующих шести месяцев о банкротстве объявит каждое десятое малое предприятие в Европе.

В Европейском Союзе малым и среднем предприятием считается фирма, где работает до 250 человек. В таких компаниях занято 90 млн европейцев.

McKinsey считает, что только государственные дотации и финансовая помощь международных финансовых институтов способны предотвратить массовое банкротство малого бизнеса.

Опрос проводился в пяти странах – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Респондентами выступили 2200 руководителей малых и средних предприятий.

 
 
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McKinsey прогнозирует, что в течение следующих шести месяцев о банкротстве объявит каждое десятое малое предприятие в Европе.
 
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