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Генпрокурор: Арест для студентов не является уважительной причиной для пропуска занятий
Источник материала: Партизан
Генпрокурор Андрей Швед заявил о "неотвратимости ответственности за противоправные действия".
В частности, он отметил, что причиной для отчисления студентов может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам, а арест относится как раз к таким причинам.
«Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия», — заявил генпрокурор во время встречи со студентами и преподавателями БГУИР.
Генпрокурор призвал выбирать варианты выражения своей гражданской позиции, которые не приведут к правонарушениям, критически воспринимать информацию в условиях текущей "перенасыщенной" новостной повестки.
Швед подчеркнул, что «в учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели».
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Генпрокурор Андрей Швед заявил о "неотвратимости ответственности за противоправные действия".
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