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Генпрокурор: Арест для студентов не является уважительной причиной для пропуска занятий

23.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокурор Андрей Швед заявил о "неотвратимости ответственности за противоправные действия".

В частности, он отметил, что причиной для отчисления студентов может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам, а арест относится как раз к таким причинам.

«Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия», — заявил генпрокурор во время встречи со студентами и преподавателями БГУИР.

Генпрокурор призвал выбирать варианты выражения своей гражданской позиции, которые не приведут к правонарушениям, критически воспринимать информацию в условиях текущей "перенасыщенной" новостной повестки.

Швед подчеркнул, что «в учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели». 
 
 
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Генпрокурор Андрей Швед заявил о "неотвратимости ответственности за противоправные действия".
 
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