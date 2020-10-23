"Меня бил Сергей Ковригин". Айтишник-организатор шествий "за Лукашенко" избил соседа на глазах детей

dev.by удалось выяснить некоторые детали инцидента. удалось выяснить некоторые детали инцидента.





История произошла вечером 19 октября недалеко от ПВТ в доме, в котором проживает Ковригин. Местные жители сообщают, что он избил соседа в лифте на глазах собственной (Ковригина) жены и детей.





Сосед получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Инцидент был заснят на камеру, расположенную в подъезде. Видео находится у правоохранительных органов.





Сергей Ковригин больше 10 лет работал в EPAM. Сначала разработчиком, потом тимлидом. Ушёл в 2017 году. После этого до весны 2020 года занимал пост Delivery Director в канадской компании белорусского происхождения Axamit.





После выборов стал организатором и активным участников шествий в поддержку действуйщей власти. Соседи охарактеризовали Ковригина как конфликтного человека.





dev.by позвонил жене Ковригина. «Ну так соседей и спрашивайте! Я не собираюсь комментировать никакие сплетни», — был её ответ на предложение рассказать свою версию истории. С самим Ковригиным связаться не удалось.





Потерпевший подтвердил dev.by факт драки: «Я подтверждаю, что меня бил Сергей Ковригин». Он подал заявление в милицию о возбуждении дела по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).





Дом, в котором произошла история, относится к ЖСПК «ЭПАМ Системз-жилстрой». Председатель ЖСПК прокомментировал ситуацию так: «Это был бытовой конфликт. По нему ведётся следствие. Я не то что не уполномочен [комментировать], я даже не в курсе этого следствия. Его ведут следственные органы. Обращайтесь в МВД».





В РУВД Первомайского района инцидент не прокомментировали, посоветовали обратиться в пресс-службу ГУВД. dev.by больше суток ждал комментария ГУВД, но так и не дождался — как там объяснили, пресс-секретарь ушёл на больничный.