Житель Парижа потребовал у сервиса Airbnb почти 90 тысяч евро за квартиру, разгромленную арендаторами

Источник материала: Onliner

В 88,5 тыс. евро оценил свои убытки житель пригорода Парижа, сдававший свое жилье через сервис аренды Airbnb. Он утверждает, что его только что отремонтированную квартиру разгромили, а кроме этого он потерял своего следующего клиента, который планировал заключить договор сразу на полтора года.

По словам собственника квартиры, о происходящем в квартире ему рассказал один из соседей. Прибыв на место, владелец жилья обнаружил внутри него сразу трех женщин, предположительно проституток, находившихся под действием наркотиков. Сама квартира в буквальном смысле разнесена. Хозяину стало вдвойне обидно, потому что перед этим происшествием он сделал внутри ремонт.

Свои убытки он оценил почти в 90 тыс. евро. В сумму входят расходы на новый ремонт и потерянная прибыль (70 тыс. евро), моральный ущерб (15 тыс.) и судебные издержки (3,5 тыс.). Под потерянным доходом подразумевается арендная плата за 1,5 года, которую должен был заплатить следующий клиент и которому француз в конечном итоге вынужденно отказал.

Airbnb предложил компенсировать расходы на ремонт, однако отказался оплачивать остальные претензии хозяина квартиры. Того, в свою очередь, такой компромисс не устроил, и он намерен добиваться справедливости в суде, пишет Le Figaro.