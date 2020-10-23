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Для PlayStation 5 выпустят кастомные обложки, которые изменят внешний вид приставки
Источник материала: Onliner
На старте продаж PlayStation 5 будет доступна в одном фабричном цвете — белом. Если она не подходит к вашему вкусу или не соответствует декору гостиной, помочь может сторонняя компания PlateStation. Она анонсировала серию кастомных обложек для приставки различных цветов.
Это позволит преобразить PS5 в серебристый, вишнево-красный, черный, синий или камуфляжный окрас. Для этого придется разобрать приставку. В одном из официальных видео специалисты Sony уже делали это.
Стоить такая кастомная обложка будет $40.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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На старте продаж PlayStation 5 будет доступна в одном фабричном цвете — белом. Если она не подходит к вашему вкусу или не соответствует декору гостиной, помочь может...
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