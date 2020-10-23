Для PlayStation 5 выпустят кастомные обложки, которые изменят внешний вид приставки

Источник материала: Onliner

На старте продаж PlayStation 5 будет доступна в одном фабричном цвете — белом. Если она не подходит к вашему вкусу или не соответствует декору гостиной, помочь может сторонняя компания PlateStation. Она анонсировала серию кастомных обложек для приставки различных цветов.

Это позволит преобразить PS5 в серебристый, вишнево-красный, черный, синий или камуфляжный окрас. Для этого придется разобрать приставку. В одном из официальных видео специалисты Sony уже делали это.

Стоить такая кастомная обложка будет $40.