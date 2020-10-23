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Микроавтобус сбил двух пешеходов на переходе в Витебске – видео
23.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ДТП произошло в пятницу на улице Ленинградской областного центра: водитель, управляя Volkswagen Transporter, совершил наезд на пешеходов – женщину и мужчину.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи, по факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Два человека получили травмы в результате наезда микроавтобуса в Витебске. Смотрите на видео кадры, снятые на месте аварии.
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