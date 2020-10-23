«Обои везли из Парижа». Взгляните, как выглядит крутая дизайнерская квартира в Минске

Источник материала: Tut.by

«Приходя в гости, друзья удивлялись, как муж согласился на такое количество розового в интерьере. Но потом выяснялось, что ему самому этот цвет нравится, несмотря на достаточно брутальный вид и рост почти в 2 метра», — рассказывает хозяйка дизайнерской минской квартиры. CityDog.by показывает «трешку» с классным ремонтом и большим количеством декора, привезенного из путешествий.





Как рассказала хозяйка квартиры Екатерина, для покупки жилья они с мужем обратились сразу в несколько агентств. Но в результате долгих поисков квартиру им случайно нашла мама — при том, что риелтор, работавший с парой, жил практически напротив.

Дом, в котором расположена квартира, 2015-го года постройки, но покупали помещение уже со вторых рук. Первые хозяева-россияне успели сделать кое-какую перепланировку (например, объединить гостиную с кухней), отремонтировать ванную и туалет, положить плитку в коридоре и мраморные подоконники, но потом жилье решили почему-то продать.









Новые хозяева дополнительно расширили проем между входным коридором и гостиной, а из предыдущей отделки оставили только подоконники — остальное переделывали с нуля.





«На нашу площадь только отрисовка проекта везде обходилась примерно в 5000 долларов»

— Мы достаточно долго искали дизайнера или студию, но на нашу площадь только отрисовка проекта везде обходилась примерно в 5000 долларов, — вспоминает Екатерина. — А потом мы познакомились с дизайнером Кристиной Варкиной, которая после затяжного декретного с двумя детьми как раз возвращалась к работе, — и очень классно с ней сработались.

Это очень талантливая девушка, у которой все идет от души. Насмотрится, например, картин какого-то художника — и тут же всю квартиру может перерисовать. Одной спальни она предлагала нам 6−7 вариантов.

С мебельщиком нам тоже очень повезло. Одни приходили и говорили, что некоторые подвесные конструкции сделать невозможно, а потом мы нашли того, кто придумал, как все-таки все задумки реализовать.

Да и сам он подсказывал нам много различных решений — например, в шкафу убрать ручки, чтобы не цепляться, а полки в детской приделать так, чтобы, даже если ребенок на них обопрется, ничего не обвалилось. Нам очень понравилось с ним работать, и изготовление всей корпусной мебели мы заказывали у него. Только кухню выбрали в другой компании.

Почти все отдельно стоящие предметы мебели семья покупала в одном из интерьерных шоурумов в Минске. Многие предметы декора привозили из путешествий. А за комодом для гостиной из JYSK пришлось поохотиться: «Наша дизайнерка нашла этот комод и сказала, что надо брать. Но в Беларуси и России такие уже закончились. В итоге мы нашли его на каком-то польском сайте типа Куфара, где его продавали новым, еще не распакованным, и заказали через какого-то человека, который нам его привез».

Гостиная, объединенная с кухней

— Синий бархатный диван — это как отдельная часть интерьера. При разном освещении он бликует по-разному, а сам очень мягкий и комфортный. Садишься — и подушки тебя как будто обнимают, — говорит Екатерина. — Второй розовый диван — ортопедический. Он хоть и рассчитан только на одного человека, но гости, если остаются, спят чаще всего на нем. Удобно, что боковушки можно регулировать — либо полностью разложить, либо поднять и сделать подлокотники.









— За синим диваном мы еще хотели сделать барную стойку, а в зоне гостиной добавить кресло, но? когда заселились, передумали, — добавляет Екатерина. — И стойка, и кресло очень «съели» бы пространство.





Тем более что на кресло претендовал мой муж, а с его ростом небольшое и изящное не поставишь. Поэтому в качестве дополнительного места для сиденья мы купили синий пуфик в цвет дивана. В нем еще и место для хранения есть, что очень удобно.

— Кухня получилась очень удобной, практичной и функциональной — в ней ничего не бесит, — смеется Екатерина. — А моя отдельная любовь — измельчитель отходов в раковине. Я очень долго колебалась, нужен ли он нам, но потом муж настоял, за что я ему безмерно благодарна.





Это очень удобно! Очистки от овощей, скорлупа от яиц, старый суп, оставшаяся на тарелке еда — все сбрасываешь туда, нажимаешь на кнопочку и забываешь. И мусора мало остается — по сути, только стекло, бумага и пластик.





Среди прочих вещей, привезенных из путешествий, на кухне стоит разрисованный череп из Мексики. Как рассказала Екатерина, дочка долгое время называла его Кирюшей и хранила у себя в комнате, чему очень удивлялись друзья и няня. «Приходилось объяснять, что ребенок сам его туда занес и не отдает».

Детская

Для детской мы почти все привезли из Амстердама. Зашли там в какой-то магазин, где все было красиво подобрано по цветам, и купили за каких-то 100 евро. Еще и пуфик умудрились в чемодан засунуть.





— Сделать в квартире гамак — это было нашей идеей фикс, потому что мы с мужем гамаки очень любим. В итоге теперь это самая «чилловая» зона. Даже друзья, когда заходят в гости, просятся там посидеть.





Карту на стене покупали в США. Это переводная наклейка, которая при снятии не оставляет следов на стене. Только вешать ее пришлось довольно долго, потому что все детали изображения шли отдельными кусочками.

Еще одна «фишка» детской — умный свет, который меняет цвета, — добавляет Екатерина. — Когда читаешь ребенку сказку, можно создавать определенную атмосферу. Например, говорится про лес — включаешь зеленый.

Спальня

— Вообще, свет у нас в квартире очень хорошо продуман, — продолжает хозяйка. — Нам очень понравилось, как в Амстердаме люди подсвечивают определенные части квартиры и таким образом создают особый уют и атмосферу.

В спальне, например, основной свет мы почти не используем. Вместо него — светильник на стене, который создает мягкий ореол и не бьет в глаза. В туалете и коридоре тоже есть дополнительные подсветки — это очень удобно ночью.









— Еще у нас есть позорная история про обои для спальни, — смеется Екатерина. — Мы очень долго искали эту «геометрию» по минским магазинам, но ничего не могли найти. А потом поехали на несколько дней в Париж, чтобы отдохнуть от ремонта, и там случайно увидели в витрине магазина как раз то, что нужно. А во Франции разве обойдешься одними обоями? Там и вазочку какую-нибудь хочется, и еще какого-нибудь декора.





В итоге у нас было 2 килограмма перевеса в аэропорту, и на регистрации нам сказали перекладывать. Открываем чемодан — и оттуда начинают вываливаться обои. Вы бы видели выражения лиц в очереди… Там люди стояли с пакетами Chanel, Louis Vuitton, купленными сырами и винами — а мы с обоями. Это было и смешно, и унизительно одновременно. Но мы рады, что все-таки купили. Теперь смотришь и вспоминаешь поездку.





— Мы очень любим нашу квартиру: здесь все сделано с душой, но будем ее продавать, — добавляет Екатерина. — Сейчас пришлось уехать за границу, и пока неизвестно, когда получится вернуться. А в будущем мы планируем второго ребенка — с ним места будет маловато. Поэтому будем присматривать вариант большей площадью и, возможно, с террасой.

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