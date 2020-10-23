Вот за сколько в Минске предлагают купить iPhone 12 в первый день продаж

Источник материала: Tut.by

23 октября в странах первой волны начались продажи двух новых смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Официально в Беларуси они пока не продаются: по нашей информации, девайсы появятся у авторизованных продавцов 6 ноября. Но при большом желании найти их в Минске получится и сейчас. Проверили предложения перекупщиков и частных интернет-магазинов.

Предложений от людей, готовых привезти смартфоны в Минск первым покупателям в первый день продаж, в этом году меньше, чем в прошлом. И тем не менее они все же встречаются.



Скриншот с kufar.by

Так, например, на площадке Kufar есть объявление о готовности продать iPhone 12 Pro в золотом цвете в версии с 128 ГБ памяти за 4200 рублей (1390 евро). Еще в одном предложении на другой площадке говорится о цене в 4500 рублей (1490 евро) за такой же смартфон в любом цвете.

Но и это не предел. Так, некоторые интернет-магазины и вовсе выставляют цены на iPhone 12 Pro (128 ГБ) в районе 6500 рублей (2155 евро). Правда, в их предложениях не говорится о том, что устройства точно получится забрать сегодня: доставку по Минску обещают в течение семи дней.



Скриншот с kufar.by

С обычным iPhone 12 ситуация чуть проще. На том же «Куфаре» в одном из предложений говорится о цене в 3700 рублей (1225 евро). При этом смартфон обещают доставить в первый день продаж и даже не требуют предоплаты. В другом предложении на сторонней площадке заявляется о цене в 3800 рублей.

В интернет-магазинах цены выше. Так, за iPhone 12 в версии с 64 ГБ памяти просят от 3500 до 4200 рублей (1160−1390 евро). Модель на 128 ГБ памяти в среднем оценивают уже в 4499 рублей (1490 евро), на 256 ГБ — в 4799 рублей (1590 евро). В условиях некоторых продавцов, правда, оговаривается, что доставка может осуществляться в течение семи дней.

Напомним: официальные цены смартфонов в Беларуси пока не объявлены. По нашей, пока неофициальной, информации , предзаказы на устройства откроют у нас 30 октября, а продажи стартуют 6 ноября. А еще мы недавно делали прогноз , в котором пытались угадать официальные цены на смартфоны. Предполагаем, что меньше чем за 2899 рублей продаваться у нас они не будут. В Европе за аппараты просят соответственно 877 и 1120 евро.

Всего Apple представила четыре смартфона — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Смартфоны с дисплеями на 6,1 дюйма начинают продаваться в странах первой волны раньше, миниатюрная и увеличенная модели — позже, в ноябре.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Apple: