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Заработал сервис по сбору сведений о нарушениях прав человека в Беларуси

23.10.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси запущен специальный интернет-проект «23.34» для сбора сведений о нарушениях прав человека в период после президентских выборов.

«23.34» — совместный спецпроект Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, правозащитного центра «Весна», платформы «Голос» и инициативы «Честные люди».

Проект назван по номеру статьи КоАП о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, которую власти активно используют в отношении задержанных на акциях протеста сторонников перемен, передает БелаПАН.

«[Спецпроект] - это достаточно простой сайт, где каждый человек, который был задержан, может поделиться своей историей, информацией о том, как происходило задержание, в каких условиях человек содержался после этого, дополнительными деталями, которые нам потом помогут, с одной стороны, сделать эту историю достоянием общественности и помочь людям в каких-то случаях», — пояснил бывший старший вице-президент EPAM Systems член КС Максим Богрецов.

Он уточнил, что заполнять анкету на сайте могут не только люди, которых осудили по ст. 23.34 КоАП, но и привлекли к ответственности по другим статьям в нарушение их прав.

 
 
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В Беларуси запущен специальный интернет-проект «23.34» для сбора сведений о нарушениях прав человека в период после президентских выборов.
 
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