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Польша запросила приостановку транспортировки нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест"
Источник материала: АФН
Польша попросила Беларусь временно прекратить прокачку российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" из-за технических проблем на ее территории.
"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республика Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша, запросило приостановку транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Брест". ОАО "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти. В настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуаром парке ЛПДС "Мозырь", - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.
Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.
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Польша попросила Беларусь временно прекратить прокачку российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" из-за технических проблем на ее территории.
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