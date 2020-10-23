Источник материала: АФН

Польша попросила Беларусь временно прекратить прокачку российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" из-за технических проблем на ее территории.

"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республика Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша, запросило приостановку транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Брест". ОАО "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти. В настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуаром парке ЛПДС "Мозырь", - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.

Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.