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Польша запросила приостановку транспортировки нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест"

23.10.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польша попросила Беларусь временно прекратить прокачку российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" из-за технических проблем на ее территории.

"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республика Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша, запросило приостановку транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Брест". ОАО "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти. В настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуаром парке ЛПДС "Мозырь", - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.

Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 млн кубометров.

 
Теги: Брест
 
 
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Польша попросила Беларусь временно прекратить прокачку российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" из-за технических проблем на ее территории.
 
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