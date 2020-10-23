ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как транжирят наши деньги: сенненский чиновник захотел новую мебель в кабинет за $3000

23.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Закупку мебели для кабинета руководителя ориентировочной стоимостью 7500 рублей проводит Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.



Приобретается письменный стол с приставкой для конференций, журнальный столик, шкаф, стеллажи, стулья и т.п., а также «кресло руководителя». Эту мебель должны поставить до конца ноября.

Закупка производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закупку мебели для кабинета руководителя ориентировочной стоимостью 7500 рублей проводит Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для PlayStation 5 выпустят кастомные обложки, которые изменят внешний вид приставки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика