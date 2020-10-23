|
Как транжирят наши деньги: сенненский чиновник захотел новую мебель в кабинет за $3000
Источник материала: Партизан
Закупку мебели для кабинета руководителя ориентировочной стоимостью 7500 рублей проводит Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.
Приобретается письменный стол с приставкой для конференций, журнальный столик, шкаф, стеллажи, стулья и т.п., а также «кресло руководителя». Эту мебель должны поставить до конца ноября.
Закупка производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закупку мебели для кабинета руководителя ориентировочной стоимостью 7500 рублей проводит Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)