Как транжирят наши деньги: сенненский чиновник захотел новую мебель в кабинет за $3000









Приобретается письменный стол с приставкой для конференций, журнальный столик, шкаф, стеллажи, стулья и т.п., а также «кресло руководителя». Эту мебель должны поставить до конца ноября.





Закупка производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.