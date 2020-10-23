«Оплата по лицу». ЕРИП - о том, сколько человек пользуется биометрией и что ждет ее в будущем

Источник материала: Tut.by

В начале года ЕРИП и вместе с некоторыми банками тестировал аутентификацию по биометрическим данным — голосу и лицу. С июня эта функция заработала в полноценном режиме. О том, сколько человек воспользовались возможностью записать биометрические шаблоны, какие сложности могут быть в процессе и что будет происходить с системой дальше, на онлайн-конференции Digital Indentity Day 2020 рассказала начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления ЕРИП Ирина Игнатович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самому молодому пользователю биометрии — 14, самому пожилому — 67

Чтобы воспользоваться биометрической аутентификацией, нужно записать биометрические шаблоны в личном кабинете в межбанковской системе идентификации (МСИ). Подробно о том, как это сделать, мы рассказывали здесь . После этого с помощью биометрии можно входить в сервисы, подключенные к МСИ. На данный момент это личный кабинет в МСИ, личный кабинет в ЕРИП, интернет-банкинг БПС-Сбербанка и Белинвестбанка, а также онлайн-кредитование в банке БелВЭБ.

Работать в полную силу биометрическая аутентификация начала в июне. С июня по сентябрь в системе было зарегистрировано чуть больше тысячи уникальных биометрических шаблонов. Из них 65% мужчины, 35% — женщины.

— То ли мужчины у нас больше интересуются цифровыми технологиями, но скорее я связываю это с тем, что мужская внешность меньше подвержена изменениям, она более консервативна, чем женская. Возможно, им просто проще сдать биометрические шаблоны, — предполагает Ирина Игнатович.

Подавляющее большинство тех, кто зарегистрировал биометрические шаблоны (78%), — люди до 35 лет.

— Самому молодому клиенту, который успешно сдал биометрические шаблоны, 14 лет, самому возрастному — 67 лет, — приводит цифры Ирина Игнатович.

«В кадре полтора смеющихся лица». Какие ошибки бывают при регистрации шаблонов

Иногда биометрические шаблоны по каким-либо причинам не получается зарегистрировать. 12% таких ошибок исправить невозможно, потому что они связаны с ошибкой качества эталона — фотографии из паспорта, с которой система сравнивает человека, записывающего биометрический шаблон. Лицо на фото в документе может быть расположено не совсем фронтально, в то время как в биометрической системе «достаточно жесткие требования по фронтальности».

— Примерно 12% людей, как бы ни старались, не смогут сдать шаблоны, им система даже не предложит записать видео. Такие клиенты получают сообщение о том, что им нужно позвонить в контакт-центр. Что с ними делать — хороший вопрос, явно не заставлять перефотографироваться. Мы думаем, как организовать возможность сдачи шаблонов в личном присутствии для таких клиентов, может быть, в партнерстве с какими-то банками, которые будут готовы предоставить такую услугу, — комментирует Ирина Игнатович.

Оставшиеся 88% неудачных случаев — это либо ошибки технического характера, либо ошибки низкого скора (так эксперты называют непохожесть человека на свое фото в паспорте). К ошибкам технического характера относится, к примеру, недостаточная освещенность.

— Были интересные ошибки при регистрации шаблонов. Например, часто бывает такое, что люди, увидев такой кейс, зовут друзей, пытаются им показать. Соответственно, при попытке создания шаблона в кадре полтора смеющихся лица, — рассказывает Ирина Игнатович. — Или еще интересная история: человек сдает все как положено, один в кадре, лицо фронтально, но шаблон не создан. Причина: за его спиной на стене висят портреты родственников, и система не понимает, чье лицо ей надо анализировать.

Если говорить о «низком скоре», то здесь большинство случаев приходится на паспорта, выданные больше пяти лет назад.

— Биометрическая система — это алгоритмы. Это не сравнение фото в привычном нам понимании, это сравнение двух математических моделей. Поэтому алгоритмам виднее, если они говорят, что человек уже на себя не похож, — поясняет эксперт. — У нас был молодой человек, который сдал шаблоны с 1000-й попытки. Я, естественно, заинтересовалась этой ситуацией. Паспорт, на основании которой был создан нулевой шаблон, молодой человек получал в 16 лет. Сейчас ему почти 25 лет, он взрослый брутальный мужчина. Возрастные изменения были налицо. Но в какой-то момент он как-то сдал эти биометрические шаблоны и успешно аутенцифицировался в приложении банка.

«Оплата по лицу». Какое будущее ждет биометрию в ЕРИП

Сейчас биометрическая аутентификация работает только для резидентов Беларуси, поэтому в планах дать возможность и нерезидентам пользоваться биометрической аутентификацией.

— Также мы разработали веб-приложение для сотрудников банка, где сотрудник банка может без документов идентифицировать клиента, если у него сданы биометрические шаблоны. Клиенту достаточно сказать, как его зовут, или номер телефона, или личный номер. Сотрудник банка его фотографирует, нажимает кнопку «верифицировать». На экране отображается фото клиента, его персональные данные и процент соответствия с эталоном, который клиент сдал ранее. То есть сотрудник банка имеет возможность идентифицировать клиента без какого-либо документа, — говорит Ирина Игнатович.

Помимо этого биометрическими шаблонами можно будет пользоваться непосредственно для проведения платежей.

— Это «оплата по лицу», когда привязка биометрического шаблона будет осуществляться к платежному инструменту непосредственно через мобильное приложение банка, который будет предоставлять такую возможность своим клиентам, — поясняет Ирина Игнатович. — И клиент сможет оплатить товар, не предъявляя никакой идентификатор. Система будет осуществлять поиск по всем биометрическим шаблонам. Такая возможность у нас есть.