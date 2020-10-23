Зеленский испугался резкого звука на открытии арены

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский испугался резкого звука на открытии хоккейной арены в Мариуполе.



Фото: пресс-служба президента Украины

Во время пресс-конференции раздался громкий скрежет, который испугал Зеленского и других спикеров.

«Все нормально это просто звук. Тут все спортсмены — сердце здоровое. Никто не убит», — пошутил Зеленский.