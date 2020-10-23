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Зеленский испугался резкого звука на открытии арены

23.10.2020 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский испугался резкого звука на открытии хоккейной арены в Мариуполе.


Фото: пресс-служба президента Украины

Во время пресс-конференции раздался громкий скрежет, который испугал Зеленского и других спикеров.

«Все нормально это просто звук. Тут все спортсмены — сердце здоровое. Никто не убит», — пошутил Зеленский.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский испугался резкого звука на открытии хоккейной арены в Мариуполе.
 
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