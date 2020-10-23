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Зеленский испугался резкого звука на открытии арены
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский испугался резкого звука на открытии хоккейной арены в Мариуполе.
Во время пресс-конференции раздался громкий скрежет, который испугал Зеленского и других спикеров.
«Все нормально это просто звук. Тут все спортсмены — сердце здоровое. Никто не убит», — пошутил Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский испугался резкого звука на открытии хоккейной арены в Мариуполе.
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