Партия особо экстремальных Iveco заступила на службу по охране самой северной АЭС в мире

Источник материала: Onliner Эти пожарные Iveco смело можно назвать самыми экстремальными в мире, если учесть локацию, для которой предназначены эти машины. Шасси собраны в России, надстройки изготовлены в России, работать машины будут тоже в России.

Что может быть экстремальнее, чем обеспечение противопожарной безопасности самой северной в мире АЭС? Причем не простой стационарной, а плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», работающей на Чукотке в порту самого северного города России — Певека.

Расположение за Северным полярным кругом, суровый субарктический климат, зима 10 месяцев и масса таких климатических рекордов, как, например, максимум среднегодовой скорости ветра, повторяемость ураганов и штормов — прилагаются. Поэтому нет ничего удивительного, что заказчик в лице концерна «Росэнергоатом» выставил особые требования к пожарным автомобилям для этой ПАТЭС. Все они, помимо соответствия определенным техническим и эксплуатационным характеристикам, изготовлены в климатическом исполнении ХЛ, обеспечивая возможность работы при температуре от –60…+40°С.





Лишь шасси Iveco, производимые по лицензии на предприятии Iveco-AMT в городе Миасс, имели сертифицированные варианты серийного климатического исполнения ХЛ и были способны гарантированно работать в столь нечеловеческих условиях. Иных серийных вариантов подобных автомобильных шасси на российском гражданском рынке, подходящих под требования заказчика, не оказалось.





В итоге базой для двух пожарных автоцистерн АЦ — 6,0—70 и автомобиля пенного тушения АПТ — 7,0—70 стали шасси Iveco Trakker, собранные в российском Миассе.





Пожарные автомобили для ПАТЭС «Академик Ломоносов» покинули цеха варгашинского завода ППСО еще в августе, но на пост противопожарной безопасности эта уникальная пятерка на базе шасси Iveco заступила лишь сейчас. Просто немало времени заняла доставка. Сначала им нужно было добраться в порт Архангельска и лишь оттуда по Северному морскому пути следовать к конечному месту своей службы. На самую северную в мире АЭС в самом северном городе России.