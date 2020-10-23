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Партия особо экстремальных Iveco заступила на службу по охране самой северной АЭС в мире

23.10.2020 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эти пожарные Iveco смело можно назвать самыми экстремальными в мире, если учесть локацию, для которой предназначены эти машины. Шасси собраны в России, надстройки изготовлены в России, работать машины будут тоже в России.

Что может быть экстремальнее, чем обеспечение противопожарной безопасности самой северной в мире АЭС? Причем не простой стационарной, а плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», работающей на Чукотке в порту самого северного города России — Певека.

Расположение за Северным полярным кругом, суровый субарктический климат, зима 10 месяцев и масса таких климатических рекордов, как, например, максимум среднегодовой скорости ветра, повторяемость ураганов и штормов — прилагаются. Поэтому нет ничего удивительного, что заказчик в лице концерна «Росэнергоатом» выставил особые требования к пожарным автомобилям для этой ПАТЭС. Все они, помимо соответствия определенным техническим и эксплуатационным характеристикам, изготовлены в климатическом исполнении ХЛ, обеспечивая возможность работы при температуре от –60…+40°С.

Партия особо экстремальных Iveco заступила на службу по охране самой северной АЭС в мире

Лишь шасси Iveco, производимые по лицензии на предприятии Iveco-AMT в городе Миасс, имели сертифицированные варианты серийного климатического исполнения ХЛ и были способны гарантированно работать в столь нечеловеческих условиях. Иных серийных вариантов подобных автомобильных шасси на российском гражданском рынке, подходящих под требования заказчика, не оказалось.

Партия особо экстремальных Iveco заступила на службу по охране самой северной АЭС в мире

В итоге базой для двух пожарных автоцистерн АЦ — 6,0—70 и автомобиля пенного тушения АПТ — 7,0—70 стали шасси Iveco Trakker, собранные в российском Миассе.

Партия особо экстремальных Iveco заступила на службу по охране самой северной АЭС в мире

Пожарные автомобили для ПАТЭС «Академик Ломоносов» покинули цеха варгашинского завода ППСО еще в августе, но на пост противопожарной безопасности эта уникальная пятерка на базе шасси Iveco заступила лишь сейчас. Просто немало времени заняла доставка. Сначала им нужно было добраться в порт Архангельска и лишь оттуда по Северному морскому пути следовать к конечному месту своей службы. На самую северную в мире АЭС в самом северном городе России.

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