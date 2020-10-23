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Авария на МКАД: даже и не сосчитать, сколько машин участвовало (видео)

23.10.2020 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником pupych был очевидцем ДТП на Минской кольцевой автодороге недалеко от Каменной горки. Столкнулись автомобили: вроде бы типичный паровоз, но среди участников — автовоз, так что сходу трудно даже сказать, сколько автомобилей участвовало.

На внутреннем кольце МКАД, перед съездом на улицу Казимировская, образовалась очередь из тех, кто планировал съезжать. То есть, затор в крайней правой полосе. В хвосте этого затора находился автовоз, за ним тормозил бус. А следом ехал легковой автомобиль, водитель которого затормозить не успел. Легковушка бьет бус, тот врезается в автовоз и разворачивается поперек дороги. Автовоз, кажется, никого не бьет, но на автовозе и так машин полно, и по видео трудно сказать, могли ли эти машины получить повреждения во время этого ДТП.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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Пользователь нашего форума с ником pupych был очевидцем ДТП на Минской кольцевой автодороге недалеко от Каменной горки. Столкнулись автомобили: вроде бы типичный...
 
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