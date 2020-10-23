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Транзит российской нефти через Беларусь приостановлен

23.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за технических проблем в Польше транзит нефти через Беларусь приостановлен, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Транзит российской нефти через Беларусь приостановлен

По его словам, нефть из России накапливается в резервуарах.

Транзит нефти по Беларуси осуществляет ОАО «Гомельтранснефть Дружба» через магистральный нефтепровод. Предприятие осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба», в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси. В 2019 году предприятие прокачало 63 млн тонн нефти, из них 61,5 млн — поставки из Российской Федерации, что составляет около четверти нефтяного экспорта этой страны.

 
 
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Из-за технических проблем в Польше транзит нефти через Беларусь приостановлен, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
 
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