Транзит российской нефти через Беларусь приостановлен

Из-за технических проблем в Польше транзит нефти через Беларусь приостановлен, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.





По его словам, нефть из России накапливается в резервуарах.

Транзит нефти по Беларуси осуществляет ОАО «Гомельтранснефть Дружба» через магистральный нефтепровод. Предприятие осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба», в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси. В 2019 году предприятие прокачало 63 млн тонн нефти, из них 61,5 млн — поставки из Российской Федерации, что составляет около четверти нефтяного экспорта этой страны.