Белорусы больше не видят Лукашенко президентом страны

Подавляющее большинство белорусов выступает за прекращение насилия на улицах и отставку Александра Лукашенко. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий так называемых наблюдателей, которые поддерживают сторонников перемен, но боятся участвовать в акциях протеста.

Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного британским аналитическим центром Chatham House.





Тихановская победила Лукашенко

80,7% опрошенных заявили, что голосовали на президентских выборах, причем подавляющее большинство (85,9%) пришло на участки в день выборов 9 августа.

52,2% сказали, что голосовали за Светлану Тихановскую, 20,6% — за Александра Лукашенко. 13,7% отказались отвечать, за кого отдали свой голос.

С учетом статистической погрешности весьма вероятно, что Светлана Тихановская получила либо более половины голосов, что дало ей победу в первом туре, либо получила достаточную поддержку, чтобы потребовалось проведение второго тура.

«С учетом статистической погрешности и того, что мы делали этот опрос онлайн среди городских жителей, нельзя однозначно сказать, что Светлана Тихановская победила в первом туре, но я точно могу сказать, что она набрала больше, чем Лукашенко», — пояснил в комментарии для Naviny.by научный сотрудник Chatham House Григорий Астапеня.

Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,1%. Однако 63,4% белорусов, по данным опроса Chatham House, убеждены, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы.

Беспрецедентные протесты

После выборов Беларусь захлестнула протестная волна. Около 30% опрошенных заявили, что принимали участие в какой-либо форме мирного протеста — подписывали коллективные обращения, участвовали в забастовках, оказывали помощь потерпевшим и так далее. Каждый пятый городской житель сказал, что выходил на уличные мирные акции протеста.

«Такой размер протестов является беспрецедентным для Беларуси. Да и, возможно, для других стран», — подчеркнул научный сотрудник Chatham House.

82,7% протестующих заявили, что намерены продолжать участие в акциях до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены.

Национальный консенсус

Белорусское общество в целом разделяет требования протестующих.

Так, 73,6% респондентов считают, что насилие против демонстрантов должно быть немедленно остановлено. 79,7% выступают за справедливое расследование актов насилия со стороны силовиков. 35,4% поддерживают мирный характер протестов. 40% считают, что акции должны быть мирными, но протестующие имеют право на самооборону.

«Люди ждут, что силовики не будут применять насилие в отношении протестующих, а протестующие сохранят мирный характер своих акций. Это национальный консенсус», — сказал Григорий Астапеня.

Две трети опрошенных ждут отставки Лукашенко. Выход из политического кризиса белорусские горожане видят по-разному.

25,9% респондентов считают, что в стране подавят протесты, а Лукашенко останется у власти. 33,5% опрошенных наиболее вероятным сценарием назвали конституционную реформу с ограничением президентских сроков и последующими выборами. 17,2% — принудительную передачу власти Координационному совету или Светлане Тихановской в результате недееспособности государственной системы и тяжелого экономического кризиса. 13,5% — мирную передачу власти Светлане Тихановской и последующие президентские выборы.

«Белорусы не видят Александра Лукашенко президентом страны. Общество ждет, что он уйдет — или сейчас, или после проведения конституционной реформы», — отметил научный сотрудник Chatham House.

Три группы

Дальнейшее развитие событий в стране будет зависеть от поведения белорусского общества. Сейчас оно, по сути, разделено на три группы, констатировал Григорий Астапеня.

Первая группа — ядро протеста. Их 43%. Это люди, которые голосовали за Светлану Тихановскую, считают результаты выборов сфальсифицированными, участвуют в мирных акциях, действия силовиков расценивают как неадекватные, выступают за отставку Лукашенко.

Вторая группа — наблюдатели. Их 34%. Они в целом поддерживают требования сторонников перемен, но сами не участвуют в протестах. Такие люди опасаются, что продолжение акций приведет к ухудшению экономической ситуации, а качество государственных услуг снизится.

«В сегодняшней ситуации они, скорее, хотят стоять в стороне и наблюдать, что происходит, но, по сути, они поддерживают ядро протеста», — сказал научный сотрудник Chatham House.

Третья группа — оплот Лукашенко. Их 23%. «Эти люди в некоторой степени даже циничны в своей поддержке действующей власти», — подчеркнул исследователь. По его словам, внутри этой группы нет твердой уверенности, что президентские выборы в Беларуси прошли честно. Там также есть понимание, что действия силовиков были неадекватными.

«Большую роль будут играть люди, которые мы называем наблюдателями. Если эта группа перейдет от сострадания протесту к участию в протесте, то сегодняшняя система не выдержит», — отметил Григорий Астапеня.

* Исследование Belarusians’ views on the political crisisс проводилось с 22 по 28 сентября. В онлайн-опросе приняли участие 899 белорусских горожан. Статистическая погрешность не превышает 3,27%.

Chatham House или Королевский институт международных отношений — некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Лондоне. Основана в 1920 году. Занимается геополитическим анализом и выработкой экспертных мнений по главным вопросам международных отношений. Исследования аналитического центра по вопросам внешней политики используются правительством ряда стран. Chatham House издает два журнала — International Affairs и World Review.