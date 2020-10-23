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С начала года в результате ДТП на дорогах Беларуси скончались 135 человек

23.10.2020 16:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 2020 году в Беларуси случилось 783 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 135 человек погибли, еще 671 пострадал.

С начала года в результате ДТП на дорогах Беларуси скончались 135 человек

По вине пешеходов произошло 299 наездов, в 129 из этих случаев они были пьяны.

По сообщению ГАИ, пешеходы пренебрегают элементарными требованиями безопасности, неожиданно выходя на проезжую часть перед транспортом, переходя дорогу в неположенных местах и находясь там в состоянии опьянения. Кроме того, многие не носят световозвращающие элементы, которые могут спасти жизнь в темное время суток.

 
 
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В 2020 году в Беларуси случилось 783 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 135 человек погибли, еще 671 пострадал.
 
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