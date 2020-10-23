|
С начала года в результате ДТП на дорогах Беларуси скончались 135 человек
Источник материала: Навiны
В 2020 году в Беларуси случилось 783 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 135 человек погибли, еще 671 пострадал.
По вине пешеходов произошло 299 наездов, в 129 из этих случаев они были пьяны.
По сообщению ГАИ, пешеходы пренебрегают элементарными требованиями безопасности, неожиданно выходя на проезжую часть перед транспортом, переходя дорогу в неположенных местах и находясь там в состоянии опьянения. Кроме того, многие не носят световозвращающие элементы, которые могут спасти жизнь в темное время суток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году в Беларуси случилось 783 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 135 человек погибли, еще 671 пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)