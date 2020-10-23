В Минске задержали забросавших камнями автобусы с ОМОНом на Партизанском марше

Группа протестующих граждан 18 октября вышла на проезжую часть на пр. Партизанском и перекрыла движение служебному транспорту. Двое мужчин задержаны.





По сообщению пресс-службы МВД, в тот день некоторые протестующие «начали оскорблять правоохранителей». Среди них было двое минчан — 42 и 53 лет. По данным МВД, мужчины бросали камни в автобус с милиционерами, в результате чего были повреждены боковые стекла и кузов транспортного средства.

Правонарушители были задержаны сыщиками при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз». Возбуждены уголовные дела.