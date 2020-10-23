|
В Минске задержали забросавших камнями автобусы с ОМОНом на Партизанском марше
Источник материала: Навiны
Группа протестующих граждан 18 октября вышла на проезжую часть на пр. Партизанском и перекрыла движение служебному транспорту. Двое мужчин задержаны.
По сообщению пресс-службы МВД, в тот день некоторые
Правонарушители были задержаны сыщиками при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз». Возбуждены уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа протестующих граждан 18 октября вышла на проезжую часть на пр. Партизанском и перекрыла движение служебному транспорту. Двое мужчин задержаны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)