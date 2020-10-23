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Банк БелВЭБ и МТС запустили новый сервис р2р-переводов

23.10.2020 17:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сервис доступен через сайт www.dengi.mts.by или с помощью мобильного приложения «МТС Деньги».

Отправить перевод могут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя – также держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка.

Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно в открывшейся форме p2p-перевода ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя. Можно также оставить текст сообщения для получателя вашего перевода. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы операции (минимум 1 белорусский рубль).

Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода выполнить одно из следующих действий:

  • перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги
  • или заранее зарегистрироваться на сайте сервиса Mastercard Money Transfers, войти в личный кабинет и подтвердить согласие на получение перевода.

В личном кабинете сервиса получатель может управлять поступившими денежными средствами (сохранять карточки для последующего получения переводов; устанавливать карточку по умолчанию для выполнения автозачислений; просматривать историю переводов; при необходимости отклонять поступивший перевод).

Что в итоге?

Перевод доступен для зачисления в течение 5 календарных дней. Если за это время получатель не укажет карточку для зачисления, перевод автоматически отменяется. Отправителю возвращается сумма перевода и комиссии за него.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Банк БелВЭБ совместно с мобильным оператором МТС запустил новый сервис р2р-переводов. Это переводы денег с карты на карту с использованием реквизитов карточки или...
 
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