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Банк БелВЭБ и МТС запустили новый сервис р2р-переводов
Источник материала: Myfin
Сервис доступен через сайт www.dengi.mts.by или с помощью мобильного приложения «МТС Деньги».
Отправить перевод могут держатели
Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно в открывшейся форме p2p-перевода ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя. Можно также оставить текст сообщения для получателя вашего перевода. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.
Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы операции (минимум 1 белорусский рубль).
Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода выполнить одно из следующих действий:
В личном кабинете сервиса получатель может управлять поступившими денежными средствами (сохранять карточки для последующего получения переводов; устанавливать карточку по умолчанию для выполнения автозачислений; просматривать историю переводов; при необходимости отклонять поступивший перевод).
Что в итоге?
Перевод доступен для зачисления в течение 5 календарных дней. Если за это время получатель не укажет карточку для зачисления, перевод автоматически отменяется. Отправителю возвращается сумма перевода и комиссии за него.
Источник: Myfin.by
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Банк БелВЭБ совместно с мобильным оператором МТС запустил новый сервис р2р-переводов. Это переводы денег с карты на карту с использованием реквизитов карточки или...
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