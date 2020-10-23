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Новый Апостольский нунций отслужит первую литургию в Беларуси

23.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Апостольский нунций Анте Йозич, который недавно приехал в Беларусь, в ближайшее воскресенье отслужит в имшу, это будет его первая литургия в республике, сообщили в Римско-католической церкви в Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Новый посол Ватикана вручил копии верительных грамот руководству МИД Беларуси

Представитель Ватикана прибыл в Минск 11 октября, на этой неделе он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Сергею Алейнику.

"Архиепископ Анте Йозич возглавит имшу в архикафедральном костеле в Минске 25 октября в 08:15", – сообщили Sputnik в РКЦ в Беларуси.

Папа Римский Франциск назначил в Беларусь нового апостольского нунция в середине мая 2020 года, им стал хорватский иерарх, архиепископ Анте Йозич.

Новый апостольский нунций родился в 1967 году в городе Триль, был рукоположен в священники в 1992 году и через три года начал готовиться к дипломатической карьере. Его первое посольство – в Индии, потом с 2003 по 2009 год работал секретарем в Нунциатуре в Москве, после чего был направлен Ватиканом на дипломатическую работу на Филиппины, затем – в Кот-Д'Ивуар.

Йозич владеет, кроме родного хорватского языка, еще девятью – итальянским, английским, испанским, французским, португальским, немецким, китайским, русским и польским.

Дипотношения Беларуси и Ватикана были установлены в 1992 году, тогда же была образована Нунциатура. Йозич стал восьмым послом Ватикана в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Ватиканский дипломат на неделе вручил копии верительных грамот руководству белорусского внешнеполитического ведомства.
 
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