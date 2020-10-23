Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Колташов: бегство IT-бизнеса из Беларуси было заранее спланировано извне

Нынешнее бегство IT-бизнеса из Беларуси в соседние страны, в том числе прибалтийские, можно считать закономерным и заранее спланированным западными государствами, прежде всего Европейским Союзом, убежден собеседник Sputnik.

"То, что Лукашенко так неплохо выстраивал отношения с ЕС, с американцами, проводил политику многовекторности и наконец-то смог добиться привлечения такого большого количества IT-компаний, это было результатом того, что кто-то какой-то "большой брат" этому никак не препятствовал и, наоборот, снисходительно смотрел на это, не потому что хотел помочь белорусской экономике, а потому что хотел в критический момент создать эффект оттока", ― рассуждает Колташов.

Эффект экономического оттока, который сейчас наблюдается, был запрограммирован заранее, потому что "никто не собирался на Западе Лукашенко оставлять", считает экономист.

"Что касается того, что белорусские образованные граждане могут уехать куда-то за границу работать, так они постоянно это делают. Считать, что сейчас произойдет что-то из ряда вон, какое-то интеллектуальное бегство, было бы неправильно", ― говорит собеседник.

Отток образованных граждан за границу имеет место на протяжении последних десятилетий, даже в экономически наиболее благополучный период в предыдущие годы, отмечает экономист.

"Сейчас какого-то чрезвычайного оттока я бы не ожидал, ну может быть, кто-то примет политическое решение, что ему будет лучше в Польше или в Прибалтике, но там они обнаружат не сказочную витрину, где все готово, чтобы принять образованных и креативных, а обнаружат собственные экономические и социальные проблемы, которые там есть, и в 2020 году их стало значительно больше", ― отмечает Колташов.

Напомним, ранее страны Балтии и Польша заявляли о готовности принимать на своей территории белорусов и оказывать им поддержку в трудоустройстве. Кроме того, появлялась информация об уже состоявшемся релокейте белорусских специалистов. В частности, в Латвию на данный момент полностью или частично перенести свою деятельность 17 белорусских IT-компаний , сейчас переговоры о переносе своей деятельности в Латвию продолжаются еще примерно с 50 белорусскими компаниями.

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