Набиуллина назвала срок предварительного запуска цифрового рубля

Источник материала: АФН

Банк России может запустить пилотирование цифрового рубля в конце 2021 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

На прошлой неделе ЦБ выпустил доклад о целесообразности запуска в России цифрового рубля. Он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными и эмитироваться Банком России.

«После обсуждения консультационного доклада, если будет принято решение о целесообразности запуска, мы подготовим полноценную концепцию. Затем должен быть обязательный этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года. И по мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что запуск цифрового рубля «вполне реален» в ближайшем будущем, однако сначала необходимо оценить балансов его плюсов и рисков.

По словам Набиуллиной, Банк России не ставит задачи вытеснить цифровым рублем из оборота какой-либо другой вид денег и сэкономить на эмиссии бумажных банкнот.

«Если даже будет принято положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным. Люди будут присматриваться, приглядываться (и бизнес тоже) к тому, что это, что можно с помощью цифрового рубля делать. И здесь, конечно, очень важны и программы финансовой грамотности для того, чтобы люди с уверенностью могли пользоваться цифровым рублем», — резюмировала Набиуллина.

Преимуществами цифрового рубля, по мнению Набиуллиной, являются, в частности, возможность проведения расчетов офлайн в условиях отсутствия интернета, а также то, что эмитентом цифрового рубля будет сам ЦБ.

«Люди и бизнес хотят быстрых, удобных, практически моментальных расчетов», — добавила она, уточнив, что расчеты в офлайне пока являются вызовом для ЦБ, так как готовых решений по такой технологии пока нет.

Минусы цифрового рубля в первую очередь связаны с цифровой безопасностью, предупредила Набиуллина. «Также предметом для анализа и понимания является то, как его распространение может повлиять на финансовую сферу в целом. Хотя я считаю, что здесь риски совсем небольшие, потому что весь инструментарий, в том числе наше взаимодействие с банками по управлению ликвидностью в этих условиях мы понимаем» — отметила глава ЦБ.