ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики «Алмаза» задержали в Минске 2 граждан, бросавших камни в бусы силовиков

23.10.2020 17:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сотрудники МВД при силовой поддержки спецподразделения «Алмаз» задержали двух минчан (42 и 53 лет), которые бросали камни в автобус с милиционерами во время протестного марша 18 октября на Партизанском проспекте.

В результате были повреждены боковые стекла и кузов буса. В продолжение противоправных действий некоторые протестующие начали оскорблять правоохранителей и провоцировать окружающих на активные действия.

Как сообщает пресс-служба МВД РБ, возбуждены уголовные дела за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МВД при силовой поддержки спецподразделения «Алмаз» задержали двух минчан (42 и 53 лет), которые бросали камни в автобус с милиционерами во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Нынешняя власть аморальна и отвратительна". Ученые Беларуси выступили с мощным обращением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика