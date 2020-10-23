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Силовики «Алмаза» задержали в Минске 2 граждан, бросавших камни в бусы силовиков
Источник материала: АФН
Сотрудники МВД при силовой поддержки спецподразделения «Алмаз» задержали двух минчан (42 и 53 лет), которые бросали камни в автобус с милиционерами во время протестного марша 18 октября на Партизанском проспекте.
В результате были повреждены боковые стекла и кузов буса. В продолжение противоправных действий некоторые протестующие начали оскорблять правоохранителей и провоцировать окружающих на активные действия.
Как сообщает пресс-служба МВД РБ, возбуждены уголовные дела за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
Ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.
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Сотрудники МВД при силовой поддержки спецподразделения «Алмаз» задержали двух минчан (42 и 53 лет), которые бросали камни в автобус с милиционерами во время...
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