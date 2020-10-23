"Нынешняя власть аморальна и отвратительна". Ученые Беларуси выступили с мощным обращением

Источник материала: Партизан

"Государство, системно использующее насилие в отношении своих граждан, осуждено на деградацию и крах. Такое будущее готовит для нас власть", - беларуские ученые выступили с мощным обращением против того, что творит правящий режим с нашей страной.





Открытое обращение умнейших людей Беларуси - деятелей науки.

- Мы не можем терпеть насилие и беззаконие. - Мы против лицемерия и обмана. - Мы за свободную и демократичную Беларусь.



