ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Вспомнили официальный митинг за Чаушеску, который плачевно для него закончился"

23.10.2020 17:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почему отменили провластную акцию?



Сегодня стало известно, что большой митинг в поддержку Александра Лукашенко, запланированный на воскресенье, отменен.

Политолог Андрей Егоров в экспресс-комментарии «Салідарнасці» назвал несколько причин срыва акции, которая, по словам председателя ФПБ Михаила Орды, должна была показать, «кто в стране хозяин».  

— Во-первых, оказалось довольно сложно убедить людей ехать. Кто-то стал требовать письменных распоряжений.

Во-вторых, это логистически довольно непростая задача — свести со всей Беларуси такое количество людей в Минске и развести их обратно.

И третье, я думаю, власти все-таки опасались, что это мероприятие может быть использовано протестующими в своих целях. Многие стали писать, а почему бы нам просто туда не прийти и не включить всю эту толпу в массу протестующих.

Кто-то вспомнил официальный митинг за Чаушеску, который плачевно для него закончился, — отметил Андрей Егоров.

Он полагает, что подобный шаг протестующие могут расценивать как свою победу, и сравнивает произошедшее с событиями в России на Болотной площади в 2012 году.

Можно, безусловно, говорить, что это сейчас наша победа. В такой же типологической ситуации в свое время в России, когда протестные митинги на Болотной площади шли на спад, власти собрали огромное количество людей на официальный митинг, показав, что в обществе есть те, кто поддерживают Путина. И таким образом пиаровски выиграли политическую ситуацию.

Видимо, в Беларуси рассчитывали сделать что-то подобное. Возможно, был расчет, что кого-то пропаганда убедит: не все общество против Лукашенко, а только часть. Но этот расчет не сыграл, потому что никакого особенного снижения протестной активности нет. И власти поняли, что скорее это могло быть использовано против них, — полагает эксперт.

Егоров не считает, что поведение силовиков на предстоящих акциях протеста станет ответным шагом.

— Мне кажется, их поведение не сильно варьируется. Как они действовали обычно, так будут и сейчас: блокировать, не давать собираться, скорее всего задерживать. Они проявляли жестокость в любом случае и без всяких причин. 

Какие у них были причины делать это 9-10 августа? Не было никаких причин! Они действуют беспричинно. У них есть единственная цель — убрать с улиц протестующих, напугать их, повысить риски участия.

Если бы состоялся провластный митинг, им было бы сложнее устраивать репрессии против одних и давать ходить другим. Это создавало бы очень противоречивую картинку, потому что протестующих все равно было бы больше. А теперь у них есть возможность действовать так, как они действовали раньше, — отметил Егоров.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Оплата по лицу». ЕРИП - о том, сколько человек пользуется биометрией и что ждет ее в будущем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика