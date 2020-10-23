"Вспомнили официальный митинг за Чаушеску, который плачевно для него закончился"









Сегодня стало известно, что большой митинг в поддержку Александра Лукашенко, запланированный на воскресенье, отменен.





Салідарнасці » назвал несколько причин срыва акции, которая, по словам председателя ФПБ Михаила Орды, должна была показать, «кто в стране хозяин». Политолог Андрей Егоров в экспресс-комментарии «» назвал несколько причин срыва акции, которая, по словам председателя ФПБ Михаила Орды, должна была показать, «кто в стране хозяин».





— Во-первых, оказалось довольно сложно убедить людей ехать. Кто-то стал требовать письменных распоряжений.





Во-вторых, это логистически довольно непростая задача — свести со всей Беларуси такое количество людей в Минске и развести их обратно.





И третье, я думаю, власти все-таки опасались, что это мероприятие может быть использовано протестующими в своих целях. Многие стали писать, а почему бы нам просто туда не прийти и не включить всю эту толпу в массу протестующих.





Кто-то вспомнил официальный митинг за Чаушеску, который плачевно для него закончился, — отметил Андрей Егоров.





Он полагает, что подобный шаг протестующие могут расценивать как свою победу, и сравнивает произошедшее с событиями в России на Болотной площади в 2012 году.





— Можно, безусловно, говорить, что это сейчас наша победа. В такой же типологической ситуации в свое время в России, когда протестные митинги на Болотной площади шли на спад, власти собрали огромное количество людей на официальный митинг, показав, что в обществе есть те, кто поддерживают Путина. И таким образом пиаровски выиграли политическую ситуацию.





Видимо, в Беларуси рассчитывали сделать что-то подобное. Возможно, был расчет, что кого-то пропаганда убедит: не все общество против Лукашенко, а только часть. Но этот расчет не сыграл, потому что никакого особенного снижения протестной активности нет. И власти поняли, что скорее это могло быть использовано против них, — полагает эксперт.





Егоров не считает, что поведение силовиков на предстоящих акциях протеста станет ответным шагом.





— Мне кажется, их поведение не сильно варьируется. Как они действовали обычно, так будут и сейчас: блокировать, не давать собираться, скорее всего задерживать. Они проявляли жестокость в любом случае и без всяких причин.





Какие у них были причины делать это 9-10 августа? Не было никаких причин! Они действуют беспричинно. У них есть единственная цель — убрать с улиц протестующих, напугать их, повысить риски участия.





Если бы состоялся провластный митинг, им было бы сложнее устраивать репрессии против одних и давать ходить другим. Это создавало бы очень противоречивую картинку, потому что протестующих все равно было бы больше. А теперь у них есть возможность действовать так, как они действовали раньше, — отметил Егоров.