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Брестского журналиста Максима Хлебца посадили на 15 суток за его работу
Источник материала: Партизан
23 октября в 15.00 в Бресте возобновили рассмотрение административных дел журналистов Максима Хлебца и Романа Чмеля. Их обвинили в "участии в несанкционированном мероприятии" 18 октября, хотя они это мероприятие освящали по заданию редакции.
Первым был Хлебец — суд дал ему 15 суток, передает
Слева направо: Роман Чмель, Максим Хлебец. Фото: TUT.BY
Судил журналиста судья Александр Семенчук. Свидетелем выступал замначальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель.
По делу второго журналиста, Романа Чмеля, пока объявлен перерыв.
Напомним, внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» и журнала «Бинокль» Романа Чмеля задержали 18 октября, когда они выполняли свои профессиональные обязанности — освещали воскресное шествие сторонников перемен.
Их доставили в Ленинский РОВД, а затем отправили в ИВС, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.
21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел.
Суд их ходатайства удовлетворил, журналистов в связи с истечением срока задержания отпустили.
22 октября возобновилось рассмотрение административного дела Максима Хлебца. Суд принял направить материалы на доработку в РОВД. Аналогичное решение приняли по делу Романа Чмеля.
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23 октября в 15.00 в Бресте возобновили рассмотрение административных дел журналистов Максима Хлебца и Романа Чмеля. Их обвинили в "участии в несанкционированном...
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