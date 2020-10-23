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В Беларуси начнут мониторить стоимость сельхозпродукции
23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Контроль за ценами на сельхоз-продукцию будет серьезный, предупредил Александр Лукашенко губернаторов в ходе рабочей поездки в Слуцкий район, передает телеканал «МИР 24».
В ходе рабочей поездки президент ознакомился с продукцией Слуцкого сыродельного комбината. Около 70% товаров предприятие продает на экспорт. Как утверждают на комбинате: в этом году наблюдается увеличение спроса на продовольствие и рост цен на него.
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Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко губернаторов в ходе рабочей поездки в Слуцкий район.
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