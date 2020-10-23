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В Беларуси начнут мониторить стоимость сельхозпродукции

23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контроль за ценами на сельхоз-продукцию будет серьезный, предупредил Александр Лукашенко губернаторов в ходе рабочей поездки в Слуцкий район, передает телеканал «МИР 24».

Президенту доложили о завершении осенних полевых работ, уборке овощей, кукурузы и наполнении стабилизационных фондов. Урожай в этом году хороший. Минсельхозпрод рассказал, что импорт картофеля в Беларусь уже сведен к минимуму. Глава государства обратил внимание и на важность поставок сельхозпродукции на экспорт при условии заполнения потребностей внутреннего рынка.

«Задача мэра Минска и губернаторов – распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно», – отметил Лукашенко.

В ходе рабочей поездки президент ознакомился с продукцией Слуцкого сыродельного комбината. Около 70% товаров предприятие продает на экспорт. Как утверждают на комбинате: в этом году наблюдается увеличение спроса на продовольствие и рост цен на него.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко губернаторов в ходе рабочей поездки в Слуцкий район.
 
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