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Погода в СНГ: похолодание в Казахстане, штормовое предупреждение в Беларуси

23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москву пришло потепление. Сегодня в столице плюс 14, облачно, к вечеру возможен кратковременный дождь. О погоде в странах Содружества – в сообщениях корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы пришло обещанное похолодание, днем будет всего плюс 5, передает Кирилл Харламов. После обеда синоптики прогнозируют осадки. А в Алматинской области Казахстана спасатели предупреждают об усилении ветра до 22 метров в секунду. В выходные в мегаполисе снова будет солнечно, в воскресенье до плюс 11. Комфортная температура для городских прогулок. Историки рекомендуют посетить проспект Назарбаева и посмотреть памятник Нургисе Тлендиеву. В этом году казахстанскому композитору исполнилось бы 95 лет. Он написал более 500 произведений для кино и опер. Создал оркестр, участники которого исполняют произведения исключительно на казахских национальных инструментах – это домбра, кобыз, сазсырнай и другие.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Сегодня на северо-западе Кыргызстана в Таласской области выпал снег, сообщает Алия Мустаева. Температура воздуха – минус 4. МЧС призывает фермеров держать домашних животных в загонах, а водителям быть осторожными на дорогах. Между тем в Бишкеке тоже заметно похолодало – всего плюс 8. Синоптики обещают дождь. А ночью в столице прогнозируют первые заморозки. Столбики термометров опустятся до минус 2, пойдет снег. Но в выходные будет солнечно. Это идеальная погода, чтобы отправиться на традиционную осеннюю ярмарку. Фермеры откроют лавки в четырех районах города – Ленинском, Первомайском, Октябрьском и Свердловском. Там все желающие смогут купить свежие овощи, фрукты, мясо и молочную продукцию по низким ценам.

Сегодня в Душанбе облачно, ожидаются небольшие осадки, сообщает Абубакр Файзуллоев. Температура воздуха днем плюс 15. По прогнозам синоптиков, в высокогорных районах Таджикистана возможен снег. Резкие перепады температуры и высокая влажность очень часто приводят к простудным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют больше уделять внимания своему здоровью, укреплять иммунитет, заниматься спортом и есть богатые витаминами фрукты и овощи.

В Беларуси объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, передает Инна Согалович. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. Днем синоптики обещают кратковременные дожди. В Минске столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла. В южных областях – до 16. В Беларуси сейчас пик осенней миграции птиц. Орнитологи фиксируют редкие для страны водоплавающие виды. Например, краснозобая гагара запуталась в сетях браконьеров на Заславском водохранилище. Госинспекторы выпустили птицу на свободу.



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Теги: Минск
 
 
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