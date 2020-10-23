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«За 26 лет нас обманывали тысячи раз». Белорусские ученые записали видеообращение

23.10.2020 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Беларуси записали видеообращение по поводу ситуации в стране. Ролик опубликован в сообществе «Научное мнение».

«Мы вучоныя Беларусі, мы супраць гвалту ва ўсіх яго формах», — с этих слов начинается ролик.

На протяжении почти пяти минут ученые — академики, кандидаты, магистры и доктора наук — выражают свою позицию. В частности, они выступают за всесторонний диалог и осуждают насилие. По мнению ученых, система организованного насилия вредна для людей — причем как для жертв, так и для агрессоров. В результате силовые методы становятся нормой решения любых вопросов, что ведет общество к краху и деградации.

«Символом сегодняшней власти является силовик в балаклаве, бьющий безоружную женщину. Но это не символ Беларуси», — произносит одна из участниц.

«За 26 лет нас обманывали уже тысячи раз. Режим понимает — кредит доверия народа исчерпан», — продолжает другой.

«Сегодняшняя борьба и сегодняшний протест — это не просто вопрос политики и экономики. Это вопрос будущего общественного устройства, вопрос культуры и цивилизации, вопрос человечности, чести и гуманизма, вопрос нравственности каждого», — говорит третья.

В конце ученые обращаются к своим коллегам и другим гражданам Беларуси — они выступают против подавления интеллектуальных свобод, цензуры в информационном пространстве, насилия, увольнений и арестов по политическим мотивам, а также выдворения граждан за пределы страны. Вместо этого ученые выступают за освобождение политических заключенных и свободу мнений.

Также они выразили слова поддержки шахтерам, медикам, рабочим и отметили, что солидарны со всеми, кто охраняет гражданские свободы, моральность и гуманизм.

Напомним — ранее мы писали про сообщество под названием «Ученые против насилия»: в какой-то момент его участники решили, что могут быть полезными «общему делу» не только выражая протест, но и в качестве исследователей, детально анализирующих происходящие в стране процессы.

 
 
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Ученые выступают против подавления интеллектуальных свобод, цензуры в информационном пространстве, насилия, увольнений и арестов по политическим мотивам, а также...
 
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